Dudas sobre el covid-19 y su incidencia en las mascotas

¿Se pueden contagiar las mascotas? ¿Pueden transmitir el coronavirus? ¿Qué precauciones debo tener? Estas son algunas de las dudas más frecuentes sobre la pandemia y nuestras mascotas. Es clave evitar las especulaciones.

La pandemia nos cogió por sorpresa a todos, y a raíz de eso mucha información falsa circula por las redes sociales, incluso por algunos medios de comunicación. Las mascotas no han sido ajenas a ello y han sido víctimas de muchos rumores. Por eso creamos este espacio para darle solución a las dudas más comunes que tienen nuestra audiencias sobre el coronavirus y cómo debemos cuidar a nuestras mascotas. #SiProtejoNoAbandono

¿Los perros y gatos se contagian del Covid-19?

Falso: si bien los animales domésticos como perros, gatos, caballos, cerdos, entre otros, tienen enfermedades causadas por virus del grupo de los coronavirus, no está científicamente comprobado que el covid-19 los afecte. Los coronavirus comprenden un grupo extenso de virus, tanto que, dentro de sí, tiene cuatro géneros diferentes: alfa, beta, gamma y delta. Esta clasificación se da no solo por los animales a los cuales afecta, sino porque tienen diferencias significativas entre cada uno.

Si el Covid-19 no afecta mascotas, ¿qué sucedió con el caso de un perro que murió en Hong Kong?

Las pruebas realizadas al perro dieron un resultado “positivo leve”, ya que están enfocadas en detectar el ácido nucleico de un coronavirus general, sin llegar a especificar el género en particular. El perro nunca manifestó síntomas de la enfermedad y en pruebas subsecuentes realizadas a nuevas muestras se demostró que no se trataba del virus que originó la pandemia. El resultado “positivo leve” pudo haber sido dado por un estrecho contacto entre la persona positiva y su mascota, o porque el perro en algún momento de su vida sufrió del coronavirus canino (CCV); y su muerte pudo deberse a la avanzada edad del animal (aproximadamente 17 años, cuando la expectativa de vida para su raza es de 12 a 15 años).



(También le puede interesar: La importancia de entretener a las mascotas)

¿Puede mi mascota transmitir el Covid-19?

Falso: los animales domésticos no pueden transmitir la enfermedad, ya que ellos ni se ven afectados ni manifiestan síntomas de este nuevo coronavirus. Para que se dé una mutación de un virus entre especies, se tiene que cumplir una serie de requisitos como contacto estrecho, condiciones inadecuadas de aseo y desinfección, y temperatura propicia; como sucedió en Wuhan, epicentro de la crisis sanitaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestras mascotas sí se pueden convertir en vectores de la enfermedad si no se toman las medidas necesarias

¿Qué es un vector?

Un vector es un objeto animado o inanimado que, sin desarrollar la enfermedad, ayuda a movilizar el agente infeccioso, como es el caso de los mosquitos en la malaria o el paludismo o una superficie en el caso de la influenza.

¿Cómo puede mi mascota convertirse en vector?

Perros y gatos pueden convertirse en vectores del covid-19 al tener contacto frecuente con una persona detectada positiva o con sus secreciones; es decir, si una persona diagnosticada con covid-19 tiene contacto estrecho con su mascota y no tiene las medidas de aislamiento necesarias, puede hacer que la carga del virus sea mayor en el pelo o en las patas del animal. En este apartado es necesario recordar que el virus puede vivir en diferentes superficies, como el pelo de nuestras mascotas, hasta por 72 horas.

Según la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) no hay estudios científicos que demuestren que los animales pueden transmitir la enfermedad. Foto: AFP

¿Qué medidas debo tomar para evitar que mi mascota se convierta en un vector?

No hay que extremar las medidas con nuestras mascotas. Simplemente hay que ser más cuidadosos. No alarmarse. Recordemos que estamos en época invernal y en emergencia ambiental, y nuestras mascotas pueden presentar sintomatología respiratoria como tos, estornudos o secreciones, debido al resfriado común. Disminuir el contacto de las personas positivas con las mascotas. El aislamiento preventivo debe aplicar también con ellas. Evitar o tratar de reducir el contacto de nuestras mascotas, o el nuestro, con personas desconocidas o con otras mascotas durante los paseos diarios. Los paseos deben ser cortos. En parte por el distanciamiento social y el aislamiento preventivo. No es recomendable para nosotros permanecer fuera tiempos prolongados. Realizar un correcto lavado de manos luego de consentir a nuestros amigos peludos y antes de pasar nuestras manos por la nariz, la boca o los ojos. Al llegar a casa hacer una limpieza del pelo y las patas de nuestros compañeros peludos, recordemos que estas últimas tienen contacto con el suelo y se pueden contaminar con secreciones

¿Con qué puedo realizar la limpieza de mi mascota luego de un paseo?

Al igual que con los humanos, con agua y jabón basta. No es necesario ni recomendable usar otro tipo de soluciones como alcohol, alcohol en gel, hipoclorito de sodio, yodo, etc., que pueden generar irritaciones o lesiones en la piel, y tampoco es necesario bañarlo cada vez que llegue a casa.

La capa externa del virus es muy sensible y puede romperse fácilmente haciendo uso de una toalla humedecida en agua jabonosa o pañitos húmedos con clorhexidina. Vale la pena recalcar que la toalla debe estar destinada solo para este uso



(También le puede interesar: ¿Nuestras mascotas pueden transmitirnos enfermedades?)

¿Puedo sacar mi mascota a pasear?

Dentro de las medidas impartidas por las autoridades nacionales y locales está contemplado que las personas pueden sacar a pasear a sus mascotas, sin importar las veces que sea necesario durante el día, por un máximo de 20 minutos.

¿Puedo salir en caso de una emergencia con mi perro o gato?

Claro que sí. Los servicios veterinarios estarán atendiendo con normalidad, aunque la recomendación es que solo una persona por núcleo familiar sea la encargada de llevar la mascota al veterinario. También es importante consultar qué clínicas veterinarias o servicios veterinarios particulares pueden atender a domicilio para tratar de no salir de casa sin ser necesario.



GABRIEL GARCÍA- @NOSOYESEGABO

* Médico veterinario

Para EL TIEMPO