En el primer trimestre de este año, en Colombia, 2.133 parejas se han separado, es decir, en promedio 28 cada día y una cada hora, según las estadísticas del Colegio Nacional de Notarios.



“Tenemos ejemplos de matrimonios absolutamente fugaces, en donde llegan de la luna de miel y ya quieren divorciarse. Entonces, eso quiere decir que las parejas no estaban preparadas”, afirmó Eduardo Durán, presidente del Colegio de Notarios, a Noticias Caracol.

Durán señaló que los motivos por los que se separan las parejas podrían tener solución. “Son causas que no son graves, que no se comprendieron, el tema económico, que no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar que han conformado o simplemente que quieren seguir como llevando la vida de solteros”, manifestó Durán.

El Presidente del Consejo Nacional de Notarios recalcó que es más barato casarse que divorciarse. “Un matrimonio en promedio cuesta 200.000 pesos y un divorcio en promedio 300.000 pesos, es decir, que es más barato casarse, un poquito más costoso divorciarse. El divorcio depende también de si existen bienes involucrados”, dijo.



En la actualidad, los matrimonios no son como lo de antes, como los de nuestros padres y abuelos que realmente eran para toda la vida. “Antes, las relaciones duraban mucho más, pero había situaciones de violencia que se pasaban. Por un lado, se perdonaban cuestiones como infidelidades o también se normalizaban”, explicó Mariana Botero, de la Clínica Jurídica contra la Violencia Familiar de la Universidad del Rosario, al citado medio.



El 2023 puede ser el año con más divorcios en Colombia en los últimos años. Sin embargo, cifras de Superintendencia de Notariado y Registro, el 2021 fue el año con más divorcios en la última década, como lo informó El Tiempo hace un año exactamente. "Y aunque también hubo un repunte en el número de matrimonios celebrados el año pasado, las cifras muestran que hay cada vez menos de estas uniones civiles, mientras que las separaciones van al alza", dijo este medio.



En los últimos 10 años, entre enero de 2012 y diciembre de 2021, hay registro de 601.103 matrimonios civiles y de 214.266 divorcios, según datos abiertos de la Supernotariado. Es decir, por cada tres matrimonios se dio un divorcio en Colombia en este periodo.

