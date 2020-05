Diseñadores colombianos dan el salto a los eventos de moda digitales

En tiempos de pandemia y gracias a la tecnología, la industria de la moda ha optado por los eventos y pasarelas en formatos digitales para mantenerse a pesar de la crisis. Un ejemplo reciente fue la pasada edición de la Mercedes Benz Fashion Week México, en donde millones de personas se conectaron por YouTube para ver las propuestas de cerca de 30 diseñadores mexicanos.

De cara a un futuro no muy lejano, la Cámara Nacional de la Moda Italiana realizará en julio la semana de la moda masculina de Milán de manera virtual. Esta misma iniciativa fue tomada en Francia por la Federación para la Alta Costura y la Moda, para la semana de la moda masculina de París, en el mismo mes. En el caso de Colombia, todavía no se ha confirmado qué pasará con Colombiamoda este año.



Aunque el nuevo coronavirus ha paralizado las pasarelas y eventos presenciales, la industria de la moda no baja el ritmo y cada vez son más las marcas o diseñadores que apuestan por los formatos digitales para mostrar - y vender - sus nuevas colecciones.



Esto mismo está empezando a pasar en Colombia: Pepa Pombo hizo parte de la parrilla de diseñadores de la semana de la moda de México, en días pasados Silvia Tcherassi envió una invitación para un “trunkshow” virtual exclusivo y este sábado 9 de mayo a las 6:30 p.m. la diseñadora barranquillera Daniella Batlle realizará la primera pasarela virtual hecha en el país, para presentar su colección primavera-verano 2020 llamada “Herbaria”.



“Siempre he pensado que es una forma muy linda de mostrarle a muchas más personas, democratizar el tema de las pasarelas y que las personas que no pueden asistir la puedan ver. Muchas personas en cualquier parte del mundo van a tener acceso a verla y a enamorarse de la colección”, afirma Daniella Batlle.



De esta forma, 23 looks y 40 piezas inspiradas en la naturaleza de las plantas, sus flores y en la botánica de frutas y de una hortaliza, harán parte de la pasarela digital a la cual se sumaron un grupo de personas y empresas de la industria como la agencia de modelos INforma Models, el maquillador Juan Manuel Ciro, el fotógrafo y videógrafo Juan Retallack, la agencia de relaciones públicas All in One, el decorador florista David Vásquez, el chef Adolfo Cavalie del restaurante Tierra y las marcas de accesorios Baletti y Carolina Alba Jewelry.

“El show debe continuar. La idea de este lanzamiento es recibir pre-orders y de ayudar a todas las personas para que puedan reactivarse porque de nuestras empresas depende una cantidad de personas que están atrás”, comenta la diseñadora.



Cabe resaltar que la pasarela se realizó bajo todos los protocolos de sanidad, con turnos de trabajo y toda la protección ya parte del futuro inmediato de la industria de la moda en Colombia y el mundo. El desfile será transmitido por la cuenta oficial de Instagram de Daniella Batlle (@daniellabatlle).



Camila Villamil Navarro @camilavillamiln

Para El Tiempo