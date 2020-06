Diego Guarnizo y la Fundación Avon inauguran Colombiamoda 2020 digital

Colombiamoda, la Semana Digital de la Moda, que se realizará del 27 de julio al 2 de agosto, en su primera versión digital, anunció que el diseñador Diego Guarnizo y la Fundación Avon para la Mujer serán los encargados de abrir el eje de moda con la colección “Libertad”, una propuesta creativa que hace un llamado al respeto hacia las mujeres.



“Libertad es un manifiesto a la vida. Un grito a través de la moda que clama atención para no permitir la violencia contra la mujer. Un mensaje que envío a través de las golondrinas y las flores de diente de león -los prints de la colección-, para que les recuerden a las mujeres que porten las prendas de libertad y les recuerden la importancia que ellas tienen, el poder, el amor, la fuerza y el alma y que ellas no pueden permitirse ser violentadas ni agredidas”, dijo Diego Guarnizo a EL TIEMPO.



Teniendo en cuenta que la edición digital de Colombiamoda no hablará de pasarelas sino de puestas en escena, este último será el formato a través del cual diferentes marcas y diseñadores presentarán sus nuevas propuestas. En el caso de la colección de Diego Guarnizo y la Fundación Avon para la Mujer, se transmitirá el jueves 30 de julio a las 5:00 p.m. a través de www.colombiamoda.com y los canales Teleantioquia y Telemedellín, con la participación de Catalina García, de la agrupación musical Monsieur Periné, quien lucirá las prendas.



“Es una colección emotiva, colorida y esperanzadora. Es un aliento de vida que además está musicalizado con los acordes de la voz cantante de Catalina García”, mencionó el diseñador. “De esa manera, nuestra libertad alza el vuelo acompañada de una bandada de golondrinas que llegan a los corazones de las mujeres con mensajes de amor propio, de fortaleza, de sabiduría para que cada una confirme que el alma de la mujer no se violenta. La vida y el corazón de las mujeres se honra”.

La apertura a la feria llevará un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que han sufrido todo tipo de maltrato, en línea con la iniciativa #AisladasNoSolas”. Foto: Archivo particular

Por su parte, Leonor Hoyos, directora de Conexión de Inexmoda, afirmó en un comunicado: “Inexmoda desde Colombiamoda, en su primera versión digital, hace un llamado al trabajo colectivo para lograr el bienestar común y que seamos gestores del cambio...La moda es un vehículo de comunicación muy fuerte que carga mensajes sociales y culturales profundos, así que en estos momentos donde el mundo vive una evolución acelerada, Colombiamoda quiere sembrar mensajes de cambio, reflexión, esperanza y optimismo, y qué mejor manera para abrir el eje de moda del evento, que a través de un mensaje social de respeto hacia la mujer”.



Sobre esta misma iniciativa Carolina Henao, directora ejecutiva Fundación Avon para la Mujer, resaltó que por tercer año consecutivo la Fundación Avon para la Mujer tiene el honor de dar la apertura a la feria con un mensaje de esperanza para las mujeres. “Hoy, especialmente, luego de vivir y soportar el confinamiento a causa de la pandemia generada por el COVID - 19, extendemos nuestro sentido de solidaridad a aquellas mujeres que han sufrido todo tipo de maltrato, en línea con la iniciativa que hemos abanderado de forma mundial bajo el nombre de #AisladasNoSolas”.



De esta forma y conservando su esencia a través de los ejes de Moda, Conocimiento y Negocios, Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda, dará inicio a las puestas en escena que permitirán que los actores y apasionados de la industria se conecten con las diversas propuestas creativas que presentarán las marcas y diseñadores a través de sus performances.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO @camilavillamiln

Para EL TIEMPO