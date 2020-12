Diciembre: Compra en Medellín para apoyar emprendedores

Crecer en medio de la trama y la urdimbre del emprendimiento tejió en Diana Osorio Vanegas su pasión por el activismo local. Hija de una madre soltera que la sacó adelante a través de su negocio de venta de textiles, la actual Primera Dama de Medellín conoce de primera mano la importancia de la época decembrina para el comercio local.



“Soy hija de comerciante (mi madre vendía telas) y crecí entendiendo lo que significa diciembre para un comerciante. Es el mes que cuadra la caja del año”, asegura la Gestora Social quien desde el 27 de octubre de 2019, cuando su esposo Daniel Quintero Calle fue electo alcalde de la capital paisa, comenzó a hilvanar un plan de apoyo para los que, como ella, llevan el emprendimiento en la sangre.

“Como Daniel fue electo en octubre 27, yo tenía diciembre del año pasado para arrancar aprovechando el tiempo del mandato –que es muy corto– y apoyando las causas en las que creo. Por eso empecé a trabajar en una campaña inicial llamada Compra lo Nuestro, Apoya Local antes de la posesión de Daniel”, agrega.



Su idea era crear un marketplace para los emprendedores de la ciudad durante los primeros meses de 2020; sin embargo, la pandemia aceleró su planes y Osorio creó la plataforma digital Compra Local para impulsar y apoyar a los agricultores y floricultores que estaban teniendo problemas con la distribución de sus cosechas por el cese de operaciones de los mercados campesinos del Valle de Aburrá y de todo el país.



De Compra Local, a Compra en Medellín

Alcanzando ventas de 153 millones de pesos destinadas a los campesinos de los corregimientos aledaños a Medellín, su iniciativa inspiró a la Gestora Social de la ciudad a llevarla más allá y fue así como el pasado primero de diciembre salió al aire el primer e-commerce público y gratuito para impulsar no sólo a los productores agrícolas sino también a los empresarios.



A través de diferentes categorías de productos como ropa, accesorios, arte y cultura, libros, belleza y cuidado personal e inclusive mascotas, entre otros, www.comprahechoenmedellin.com hizo del locavismo de Osorio, una tendencia digital con 37 negocios instalados (y 72 en proceso de ser incluidos) en la vitrina virtual que en sólo dos días al aire ha registrado más de un millón de visitas.



“El cliente puede comprar desde cualquier lugar de Colombia y del mundo. Todo es gratuito para que los emprendedores exhiban y vendan (no cobramos la intermediación) y la idea es crear conciencia de la importancia de la compra local no sólo a través de la página. Puede que entren a ésta a vitrinear online y no compren nada pero después en un centro comercial pueden decir: ‘miremos si esta marca o este local ofrece producto hecho en Medellín’”, agrega Osorio.



Espíritu verdiblanco

El activismo de este comercio electrónico va más allá de una finalidad transaccional y del apoyo a lo local. La inclusión y la diversidad también son abordadas a través de un modelo de exhibición y venta dirigido a los emprendimientos que tengan en las redes sociales y WhatsApp su trinchera comercial.



También a los oficios y tradiciones de comunidades artesanales, etnias como los afro y de culturas sub urbanas como los rockeros, brake dancers y raperos quienes hallan en la música no sólo su medio de trabajo y subsistencia sino también de pertenencia e identificación con la iniciativa del gobierno local que marcha al ritmo de J. Balvin, quien aportó un fragmento de su canción Blanco en la promoción televisiva y radial de la plataforma.



Esta segunda categoría de negocios (que cuenta con 99 organizaciones listas y hay otras 25 en proceso) opera bajo un modelo de directorio georreferenciado a cual se accede a través de la misma plataforma, en donde están los tipos de negocio, su ubicación en la ciudad y datos de contacto. Asimismo, es posible que el cliente ubique los que están más cerca de él o en sector de la ciudad específico y así se evita que el pequeño emprendedor incurra en gastos de envío de sus productos.



Para pertenecer al directorio georreferenciado, el negocio debe tener al menos una cuenta de Instagram activa, celular de contacto y dirección en Medellín; ahora, si el interés es vender a través de la plataforma del Marketplace directamente, las empresas deben cumplir una serie de requisitos, que incluyen registro vigente de la Cámara de Comercio de Medellín, cumplir cada mes con los pagos de seguridad social, tener al menos una red social activa del negocio y contar con la capacidad instalada para responder a la demanda de productos solicitados a través de la plataforma.



“Existe una gran comunidad afro en Medellín. Muchos llegaron victimas del desplazamiento y la mayoría vive en los suburbios, saben unos oficios y tienen unos trabajos muy específicos y por eso nosotros queremos aportarle a estos grupos y a la diversidad mediante esta web, nuestra herramienta para comunicar el impacto ambiental, económico y social que generan las compras locales”, asegura la Primera Dama medellinense quien, como buena activista, conoce los beneficios que tiene el apoyo por el producto local.