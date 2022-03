En los oídos de Desiré, una joven de Maracaibo (Venezuela) aún retumban las palabras que escuchó cuando intentó abordar un carro tras terminar un concierto en el que participaba en Bogotá: “cuando me fui a subir me dijeron en este carro solo caben colombianos”.



Asegura que quedó en shock por unos segundos pues hacía un mes había llegado al país; “me sentí bastante mal porque uno llega aquí pensando en que va a aportarle al país, a hacer cosas buenas; no tenía en la mente que me fueran a rechazar de esa manera”. Por fortuna, dice, hubo un colombiano que la defendió y ayudó a mediar en la lamentable situación que esta joven estaba enfrentando.



Un personaje creado por la Campaña Somos Panas Colombia de Acnur para mostrar que todos estamos en riesgo de cargar eventualmente el peso de la xenofobia sino aprendemos a manejar nuestras emociones. Foto: Somos Panas

Historias como la de Desiré hay por montones y en diferentes lugares de Colombia; los movimientos mixtos a gran escala de personas pueden llegar a causar miedo; el miedo se va convirtiendo poco a poco en xenofobia, y sin darnos cuenta, la xenofobia se normaliza, gana terreno y se transforma en una carga pesada que nos resta empatía y solidaridad.



Hoy 21 de marzo, fecha en la que el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Somos Panas Colombia, la campaña de Acnur (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha decidido lanzar el Empatímetro, una herramienta virtual a la que puede acceder cualquier persona desde su teléfono o computador, ingresando a www.somospanascolombia.com para realizar un autoanálisis que toma solo un par de minutos, y a través de la cual los colombianos pueden medir si son empáticos y solidarios, indiferentes, o si están en riesgo de cargar “el peso de la xenofobia”.



Dependiendo de su resultado podrán realizar allí mismo, un “entrenamiento” para liberarse de la xenofobia.



El Empatímetro, asegura Rocío Castañeda, Oficial de Información de Acnur en Colombia, es una oportunidad para generar un espacio de reflexión en torno a acciones de discriminación que se han normalizado; “nos referimos por ejemplo a estigmatizar y responsabilizar a la población venezolana por aumento de acciones delictivas; rechazar a una persona por su nacionalidad, negar un bien o un servicio por la misma razón, entre otras acciones que se van viendo como normales en el funcionamiento de la sociedad”. Añade Rocío que se va invisibilizando la afectación y se le va restando valor a la necesidad de tratar a todos como iguales.

Una herramienta pedagógica a través de la cual se invita a las personas a que reflexionen sobre ciertas actitudes. Los imaginarios sociales sobre un tema se construyen a partir de ideas que se socializan, que van creciendo y que terminan convirtiéndose en la representación que tiene un grupo o una comunidad sobre algo.



“Justamente por eso decimos que toda acción cuenta; lo que hacemos al expresar nuestra opinión es fundamental, pues tenemos incidencia sobre lo que piensan las otras personas. Por eso el llamado a que nos liberemos de xenofobia, a que nos auto-evaluemos para ver en qué riesgo estamos de caer en actitudes de rechazo; o si por el contrario tendemos a ser más empáticos y solidarios. Siendo conscientes de ello, podemos desarrollar habilidades que nos permitan ‘ponernos en los zapatos del otro´ y facilitar la integración con refugiados y migrantes que pueden aportar mucho al país”, afirma Rocío Castañeda.

Se escogió el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para el lanzamiento del Empatímetro porque la xenofobia es una forma de discriminación, y lo que se busca con esta herramienta se acopla a la proclamación que realizó la ONU sobre este día; “una fecha para hacer un llamado a promover el respeto, la compasión y la igualdad sin distinción de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole”.



Si quieres medir qué tan solidario eres o si estás en riesgo de cargar el peso de la xenofobia puedes visitar el Empatímetro se Somos Panas Colombia aquí.



Con información de Acnur

