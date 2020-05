Desinfecte a su perro después de cada paseo

Es importante resaltar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las mascotas se pueden infectar de covid-19, pero no juegan un papel importante en la propagación” del virus.

Por esta razón, Daniel Bastidas, médico veterinario, afirma que es de suma importancia tomar las mismas medidas de bioseguridad que se tienen con los humanos cuando salen de sus hogares. Para esto “recomiendo usar clorhexidina en spray para limpiar las patitas y el cuerpo de su mascota antes de ingresar al hogar”, afirma Bastidas.



Debido a la situación actual es de suma importancia tener rutinas de limpieza, los veterinarios expertos en mascotas de la empresa especializada Gabrica hacen las siguientes recomendaciones:



1. Utilizar productos de uso humano como el vinagre, pañitos de bebe sin alcohol para la desinfección y limpieza, estos no afectan su salud y ayudan a eliminar la suciedad del pelaje; sin embargo, no está comprobado que esta medida elimine la presencia del coronavirus.



2. No se deben utilizar para la limpieza de las mascotas productos de desinfección del hogar como cloro, ni tampoco champú para humanos o jabones de ropa, que pueden irritar y generar lesiones de piel.



3. No se recomienda bañar por completo a la mascota todos los días o con frecuencia, ya que esto puede afectar el pH de su piel.



4. Los elementos más confiables y efectivos para la limpieza son las soluciones jabonosas, que ayudan a deshacer el virus y evitan la propagación, asegurando la limpieza, la desinfección y la salud de las mascotas.



REDACCIÓN VIDA