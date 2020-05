Buenas Doctor cómo está. Si, resulta que desde hace un mes tengo un dolor en el pecho, que me hiere por dentro y me atormenta. No, no creo que sea estrés Doctor, creo que más bien es tristeza. Es un dolor hondo, que se agudiza cuando veo las noticias y veo en ellas cómo lo tratan, Doctor

Veo que lo amenazan, que a pesar de sus esfuerzos, no valoran su desvelo, que lo agreden y lo miran mal. Es un dolor de patria doctor, de raza, de humano. Es un dolor por no entender a algunos de mis hermanos que no entienden su entereza Doctor, su entrega, su coraje y su valor.



Es un dolor que me preocupa más que el virus. Si doctor, ahora que lo menciona, si hay algo que me alivia. Cuando me asomo en las noches y veo a un par de ancianos que agitan sus manos con fervor. Él, aplaude con la fuerza de un león como queriendo entregarle en cada palma el abrazo que no puede salir a darle, como queriendo decirle: “Doctor, tenerle cerca es un honor”.



Y ella, ella aplaude suave y pausada, pero sentida, como queriendo darle cucharaditas de ánimo, como queriendo darle en un jarabe o en goticas, una buena dosis de su amor. Entonces yo salgo y aplaudo y chiflo y grito, para que usted doctor, y las enfermeras que lo asisten, y el resto de personas que no pueden dormir mientras dormimos, esos que entregan su aliento, para devolvernos el nuestro; sonrían y decidan continuar y mantenerse en pie y luchen contra el cansancio, a pesar de mis hermanos, Doctor.



Gracias Doctor. Me hizo bien verle aunque fuera a través de esta pantalla. Si Doctor, descansaré, espero que usted y los suyos, también puedan hacerlo. Deles por favor mis respetos, hágame usted el favor. Dígales, si puede, que somos más los que aplaudimos su labor que los que no. Gracias Doctor, ahora me siento mejor, vaya usted con Dios.



FERNANDO ESCOBAR BORRERO - Papas Creativos

Para EL TIEMPO