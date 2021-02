Dejemos de ser niñas y seamos mujeres

Las mujeres tenemos mala fama en muchos aspectos. Que somos celosas, intensas y damos cantaleta, pero, ante todo, que somos envidiosas y competitivas con otras mujeres. Aun cuando uno quisiera pensar que eso no es cierto, cuando mi hija entró al colegio, a tan solo 3 años de edad, entendí que esa percepción no es muy lejana a la realidad.



(Le puede interesar: 'Si no cambiamos, nuestros hijos irán a la guerra por el agua').

Las mujeres tenemos mala fama en muchos aspectos. Que somos celosas, intensas y damos cantaleta, pero, ante todo, que somos envidiosas y competitivas con otras mujeres. Aun cuando uno quisiera pensar que eso no es cierto, cuando mi hija entró al colegio, a tan solo 3 años de edad, entendí que esa percepción no es muy lejana a la realidad.



Desde muy niñas pareciera que ya tenemos rasgos y tendencias muy marcadas. Tenemos la capacidad de intencionalmente hacer que otras niñas del grupo se sientan las más amadas o las más despreciadas. Somos amorosas con las que nos caen bien y venenosas con las que no.



Queremos ser iguales a nuestras amiguitas, pero al tiempo destacarnos. Queremos ser tan “mejores” amigas que a veces nos sentimos dueñas de la otra y nos destroza si sentimos que es “más” amiga alguien más. Sobra decir que no todas son iguales, pero sí podría afirmar que muchas.



El tema es que demasiadas se quedan en esa etapa infantil y siguen pensando que si otra mujer triunfa le está quitando la posibilidad de triunfar a ella. Si otra es físicamente más ‘linda’, eso le quita puntos a ella.



Cree que si otra está felizmente emparejada, se le disminuyen las posibilidades de encontrar a su propia alma gemela. Demasiadas gastan la vida compitiendo y comparándose con las demás.



La lucha no debería ser por ser mejor que nadie, sino por ser la mejor versión de uno mismo. Confío plenamente que si nos ayudamos y apoyamos entre nosotras, la sociedad estará mejor!



El chisme, la envidia, los celos femeninos y la competencia mal sana nos estancan a nivel personal y como género.



Hasta ahora nuestras declaraciones feministas (en el estricto sentido de la palabra) van dirigidas a la equidad de género, pero la realidad es que deberíamos estar igualmente vociferando la importancia de ser solidarias entre nosotras.



La lucha no debe ser para que nos respeten y nos paguen igual por el mismo trabajo que los hombres, sino para que entre nosotras nos solidaricemos y nos apoyemos.

Démosles ejemplo a nuestras hijas que no es correcto hablar mal de nuestras amigas, así ella nunca se entere. Que debemos ayudarnos desde el corazón, sin juzgar.



Inculquémosles que cuando a otra mujer le va bien no solo es fantástico para ella sino para todas. Démosles ejemplo que a nadie se le hace sentir menos por no ser agraciada o ‘popular’. Enseñémosles que somos estupendas porque poseemos virtudes y que podemos sobresalir y triunfar sin pisotear a las demás.