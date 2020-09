'Siempre es mejor bueno desconocido que el mal que conocemos'

Más vale malo conocido que bueno por conocer’. ¡Un refrán popular que le ha hecho un daño inmenso y permanente a nuestra psicología como individuos y como sociedad!

Creer que no debemos ni siquiera hacer el intento de mejorar cualquier situación en la que nos encontremos (porque es preferible seguir sufriendo o continuar con una vida mediocre) es realmente infame.



¿Pero cuál es el origen de esta creencia, tan enraizada en nuestro ADN que se volvió un refrán popular, masivamente creído y practicado?



Creo que viene del miedo absoluto y profundo que sentimos a lo desconocido. Muchos le tenemos pánico al fracaso; otros, a que los demás nos vean fracasar; pero, en general, a la mayoría nos tiembla el pulso a la hora de lanzarnos a hacer cualquier cosa de la cual no podemos prever los resultados.



Albert Einstein definía “locura” como hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. ¡Tenía toda la razón! Como seres humanos, preferimos repetir nuestros patrones incesantemente una y otra vez, garantizando así los mismos resultados porque estos nos dan una sensación de falso control (aunque sean negativos, incómodos o nos hagan daño).



Es verdaderamente increíble, pero nos da más miedo arriesgarnos a obtener mejores resultados –aun cuando sean desconocidos– que vivir repetidas veces una misma situación, a pesar de tener la certeza de que terminará como siempre ha terminado: ¡mal!

Nos estancamos en lo conocido porque nos gusta pensar que así no haremos el ridículo ni nos arriesgaremos a ser rechazados. Como en nuestro subconsciente los resultados son predecibles, esto nos da una sensación de falso confort; entonces preferimos quedarnos en la queja de que ‘nada nunca cambia en nuestras vidas’, sin contemplar por un segundo estamos ‘congelados’ por el miedo.



¿Cuántas veces se ha quedado en una relación tóxica o mediocre por el temor a que “quizá no encuentre a nadie más”? ¿Cuántas veces ha maldecido una y otra vez un trabajo que detesta, pero no se atreve a enviar su hoja de vida a otras empresas?



¿Cuántas veces se ha congelado ante la idea de intentar aprender o emprender algo porque le tiembla el pulso, pues cree que fracasará si se lanza al vacío (evitando cumplir sus verdaderos sueños)?



¡No nos estanquemos ni mucho menos nos conformemos con un malo conocido, cuando el maravilloso por conocer nos está esperando con los brazos abiertos!



¡No permitamos que el miedo nos frene, nos intimide o nos convenza de que quedarnos en la mediocridad de cualquier tipo supera la felicidad de vivir nuestra mejor vida posible!

Alexandra Pumarejo