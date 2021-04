Saquemos el superhéroe que hay en nosotros / De tu lado con Álex

¿Quién es su superhéroe preferido? ¿Supermán? ¿Batman? ¿El Hombre Araña? ¿Ironman? ¿O será la Mujer Maravilla, como en mi caso? Los superhéroes son fantásticos porque todos nos generan la ilusión de que el “bien” siempre va a ser más fuerte, rápido e inteligente que el “mal”.



Los superhéroes nos inspiran a fantasear con un mundo donde seres con poderes especiales siempre van a estar velando por el bienestar de la humanidad.



No sé si se han percatado de que todos estos héroes tienen historias muy parecidas. Aunque tengan poderes distintos y orígenes en planetas diferentes, tienen un común denominador: en todos los casos, antes de que logren su potencial máximo, tienen que atravesar alguna dificultad o una tragedia que los impacta profundamente.

Alexandra Pumarejo, columnista de espacio EL TIEMPO. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

Ninguno nace y sale a salvar al mundo de una. Todos deben pasar por un periodo oscuro y tormentoso para reconocer el poder que tienen dentro de ellos y después sí poder ayudar a la humanidad.



Al Hombre Araña lo pica una araña y después le matan al abuelo; Supermán tiene que vivir las durezas y dolores como ser terrestre antes de poder volar sin temor; Batman tiene que aprender a manejar el odio después del asesinato de sus padres; la Mujer Maravilla tiene que dejar su isla paradisiaca; Ironman tiene que ser gravemente herido y secuestrado en las montañas del Medio Oriente antes de entender que debe proteger el bien común por encima de su propio bolsillo.



Todos sin excepción tienen que atravesar algún tipo de dolor, duda, desespero, desolación y vivir en carne propia el sufrimiento. La palabra clave que quiero recalcar es que deben ATRAVESAR, no evadir, negar, anestesiar ni oprimir.



Les toca confrontar aquello a que más le temen, como la pérdida de un ser querido, o lidiar con los conflictos internos que provienen de no entender cuál es su propósito en la vida. Antes de acceder a sus poderes son ‘humanizados’, aterrizados y enseñados a través de las durezas.



Todos deben aprender que el poder está dentro de ellos y que ni el maestro más sabio (todos tienen algún maestro que les muestra el camino) les puede enseñar más ni mejor de lo que les enseña el sufrimiento.



Sé que el mundo entero está atravesando un momento oscuro y difícil, y la realidad es que no llegará nadie con capa a salvarnos. ¡Pero pienso que podemos inspirarnos en los superhéroes, asimilar que estamos en medio del proceso de encontrar nuestros superpoderes y que saldremos de esta época tan dura más veloces, sabios y resilientes.

ALEXANDRA PUMAREJO

