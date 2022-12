Lucir un cabello hidratado, brillante y sano es el principal objetivo a la hora de hablar de cuidado capilar. Es por eso que la industria cosmética desarrolla constantemente nuevos productos pensando en todo tipo de necesidad.



Hidratación, nutrición, recuperación son palabras que frecuentemente se leen en las botellas de champú, mascarillas, acondicionadores.



Sin embargo, no siempre es posible invertir en dichos tratamientos, y allí es cuando volvemos la vista a la naturaleza y los remedios caseros.



Al hablar del cabello, dos plantas son mencionadas con frecuencia: la manzanilla y el romero, pero ¿realmente funcionan?



La manzanilla

De acuerdo con la definición de la marca Herbal Essence, "la manzanilla es reconocida por ayudar a reducir la caspa, promover el crecimiento del cabello, prevenir las puntas abiertas, dar brillo e incluso ayudar a aclarar el cabello".



Esta hierba se ha usado con fines medicinales durante años y en diferentes presentaciones.



El romero

Esta planta es reconocida por su peculiar aroma y sabor. Foto: iStock

El romero es una hierba originaria de la región mediterránea.



Hace parte de la familia de la menta y es muy popular como ingrediente de varias recetas.



Además, tiene una gran carga simbólica, pues se ha usado en rituales como bodas y simboliza desde la fidelidad hasta la suerte.



De acuerdo con el portal Heathline esta planta comparte características con el orégano, la menta y la canela, pues se suele encontrar en forma de aceite esencial.



"Los aceites esenciales son extractos altamente concentrados y destilados de compuestos vegetales volátiles. Se utilizan para cocinar, limpiar, embellecer, cuidar la salud y otros fines. Como sucede con otras hierbas, el romero a menudo se puede encontrar como aceite esencial", aseguran el portal.

Infusiones caseras

Andrea Bornacelli Donado, directora ejecutiva de Ámate Hair Care, marca dedicada al cuidado del cabello, asegura que ambas plantas tienen características particulares que las convierten en aliadas de un pelo ideal.



"Ambos son rinses ácidos orgánicos para el cabello. Quiere decir que ayudan a regular el ph del cabello, a disolver los residuos del champú, tratamientos y aceites y a darle brillo y eso hace que se vea mucho más sano", asegura.



Esto pues se encargan de precipitar las proteínas del cabello y de evitar la eliminación de aminoácidos, lo que hace que se disminuya la porosidad en la hebra.

Es por eso que Bornacelli recomienda unas infusiones que son económicas y fáciles de hacer.



"Se pone a hervir el agua y se agrega la bolsa de té de manzanilla o de romero, se deja reposar de 10 a 20 minutos, se guarda en la nevera por unas horas o durante toda la noche y después de aplicar el champú y el acondicionar, se vierte de raíz a puntas. Yo no lo retiro, deje que se seque para que tenga acción de medios a puntas", explica.



A diferencia de los otros productos, estos no tienen conservantes, entonces te pueden durar máximo 1 semana en la nevera.



"Hay mucha gente que dice que estas infusiones también aportan al crecimiento, no hay estudios concluyentes al respecto, por eso el valor que yo les doy es como rinse ácido orgánico por su ph", asegura.

