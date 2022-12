Fredy se despertó esa mañana con una cara sospechosamente feliz. La noté desde que abrí los ojos y lo vi todavía borroso sentado en su cama, al lado de la mía; luego se paró sin ponerse chancletas para ir al baño. Me imagino que a orinar porque no cerró la puerta, y alcancé a oír cuando levantó la tapa, y dejó salir el chorrito. Luego soltó el agua y volvió corriendo, quizá por el frío de las baldosas. Con los ojos entrecerrados, haciéndome aún el dormido, lo espié por un rato. Cantaba bajito una canción que no distinguí; luego se paró frente a la ventana a mirar las casas de enfrente.

La calle se sentía en silencio, sin carros, ni perros ni gente. Ni una sirena distante, ni algún vendedor de tamales o envueltos, de los que pasaban casi todos los días desde muy temprano. Ni una sola voz de niño o muchacho estrenando o exhibiendo el traído del Niño Jesús. Debía estar sola y llena de mugre mi cuadra, con los vasos de plástico, papeles, basura de la fiesta que había durado como hasta las 2, cuando quedaron apenas unos borrachitos haciendo su bulla. Luego se fueron apagando y a las 3 todo fue silencio.



Por la luz directa que entraba ya debían ser las 7 de la mañana, máximo 8. Fredy siguió tarareando la misma canción que no era de las conocidas, de las que de vez en cuando se traía recién aprendida de la escuela, y repetía y repetía hasta cuando aparecía otra nueva, que estrenaba mientras caminábamos del colegio a la casa, y se volvía un sonsonete por varias semanas. Estaba contento. ¿Por qué estaría contento mi hermano?



Luego de algunos minutos se aburrió de andar ventaneando, se volvió a su cama y agarró un Buzz Lightyear viejo, regalo de un cumpleaños tres años atrás. En la otra mano, un dinosaurio, ese no tan antiguo, con el que llegó a la casa una tarde de mitad de año. Se lo había apostado a otro chico de segundo primaria.

De repente Buzz y el dinosaurio comenzaron a hablar, también en voz baja. La de Buzz sonaba robótica, y la del animal, cavernosa, entre gruñido y gruñido. Debía ser una charla muy divertida porque mi hermano soltaba una risa al terminar cada diálogo.



Me moví un poquito para acercarme más a su cama e intentar oír lo que hablaban el par de muñecos. Nada; lo único audible era la risa de Fredy. En algún momento la charla debió complicarse porque el dinosaurio voló por los aires, y ahí alcancé a escuchar un “bobo hijueputa” emitido por Buzz y seguido de una risotada de Fredy.



Me quedé dormido otra vez hasta que de abajo llegó el olor a chocolate caliente.



Desperté con ese aroma sabroso y también sentí una extraña alegría. Debe ser que el chocolate alegra la vida. Fredy se había quedado dormido de nuevo, bocabajo en su cama, y con la boca abierta. Por el tamaño de la mancha de babas sobre la almohada, debía llevar un buen rato profundo. En el suelo seguía el dinosaurio noqueado tras la pelea, mientras Buzz descansaba feliz entre los brazos de Fredy.



Mamá abrió la puerta del cuarto y dejó salir el inconfundible “desayuno listooo”.

Me desperecé con todas mis ganas, y Fredy me volvió a sorprender cuando saltó de la cama, se le colgó al cuello y le dio un pico que sonó durísimo.



— Te amo, mamá.

Eso no parecía real. Claro que la amábamos, pero no era algo que dijéramos mucho. Y Fredy menos que yo. Aquí pasaba algo raro. Ella lo apretó con fuerza y se lo llevó cargado hasta abajo. Por la escalera los vi mientras él repetía los besos y ella se reía.



Lo miré y me recordó a los borrachitos de la Nochebuena, pero a los siete años eso sonaba imposible. Inclusive él se había ido a dormir mucho antes de que acabara la fiesta, justo después de las rifas que organizó la Junta de Acción Comunal. Volvieron a ganar los Rodríguez. La ancheta. Nosotros, como todos los años, no ganamos nada.



Apenas dieron las 12 y estalló la pólvora, vi que Fredy entró a la casa y lo seguí sin que él lo notara. Se ubicó frente al árbol, titilante en la oscuridad de la sala, le movió con cuidado las ramas más bajas, con lo cual temblaron todas las bolas de plástico, y las luces parecieron apagarse por unos segundos. Se agachó y se puso en cuatro patas para explorar más al fondo hasta comprobar que no había nada.

Ningún regalo, ni grande ni chico. Luego subió corriendo a la pieza, a la nuestra, y desde la escalera escuché que removía las cosas; seguro miraba bajo la almohada, las cobijas y sábanas. Debajo de la cama. Abrió el armario; lo cerró de inmediato. Me escondí cuando noté que iba a salir y lo miré bajando la escalera con las manos entre los bolsillos, normal, silencioso. Se rascó una nalga y regresó a la calle. —Todavía lo veo—.



Al salir de nuevo, lo encontré conversando con uno de los Cruz, los vecinos del frente; Fredy, bajito, mirando hacia arriba; el otro más alto, mirando hacia abajo. Yo nunca había tratado con ese vecino, pero lo veía salir con su balón de fútbol y sus guayos los sábados y sabía que era de mi misma edad, unos 13, tal vez 12. Hablaron un rato y luego vi que mi hermano comenzó a alejarse despacio hacia la acera del frente; su sombra, al principio gigante, iba perdiendo tamaño mientras se acercaba a un antejardín de los pocos que aún seguían sin rejas.



Ahí se me perdió por unos segundos en la oscuridad pues la luminaria de ese rincón de la calle estaba fundida. Puse pequeños los ojos, los apreté como para enfocar mejor, y ahí lo vi sentado muy quieto en el muro. Los pies le colgaban a cierta distancia del suelo. Al principio pensé que estaba un poquito frustrado por no encontrar nada bajo la almohada, o bajo las ramas del árbol, pero luego entendí que la razón para alejarse y sentarse en lo oscuro era por la hija del señor Artemio, el de la panadería, una monita como de ocho años por la que yo sé que Fredy suspiraba en silencio, se coloreaba al verla venir, se volvía torpe y bobazo.



Y se moría de miedo de hablarle. El panadero y su familia habían aparecido en la fiesta pasadas las 12, después de, quizá, llegar de la casa de algún familiar.

No pasó mucho rato hasta que Fredy buscó a mi mamá para irse a dormir. Desde la calle observé cómo se prendió la luz de mi cuarto, e imaginé la breve pelea para que se lavara los dientes, y a mi madre diciéndole: “bueno, no te los laves; no seré yo la que quede mueca”. Apagaron la luz y poco después apareció ella otra vez en la fiesta.

Eso había sido todo lo de la noche anterior. La del 24.



Terminamos de desayunar, y Fredy se paró de la mesa para llevar su plato y su pocillo hasta la cocina. ¡Se comió todo! Y sin necesidad de insistirle, ni engañarlo con trucos para otro par de cucharadas, o amenazarlo con aquello de que si no comía, ni calle ni tele. Era anormal todo esto.

En la tarde encendimos el televisor; el resto hizo siesta o pereza, la pereza del 25 de diciembre. Cogimos recién empezada una película; una sobre Navidad, y mi hermano se estuvo muy quieto las dos horas y pico, atento a la historia; hasta me pareció verlo moquiando al final en la escena del juicio en la que casi nadie le cree a Papá Noel que es Papá Noel. Ni en las propagandas se apoderó del control, ni interrumpió a cada rato con sus preguntas idiotas. Parecía como si de la noche a la mañana hubiera madurado mi enano.

— ¿Quieres Coacola? — me preguntó en un receso de los comerciales.



Aquello ya era totalmente reloco. Nadie más perezoso que Fredy, nadie más cómodo. Empecé a preocuparme, pero le dije que sí.



Se oyó la nevera al abrir, y la gaveta de abajo donde estaban los vasos, unos que llevaban varios años con esta familia y que llegaron llenos de mermelada del supermercado. Trajo primero los vasos y luego la botella, para que yo se la abriera.

Comenzó una nueva película y él se me acercó para recostarse en mi hombro.



Al rato se quedó dormido y tuve que quedarme muy quieto para no despertarlo. Con el brazo encalambrado me aguanté una hora hasta que llegó mamá a rescatarme.



Recuerdo iluminarse su cara y la sonrisa tierna de verme arrinconado con el gordo conchudo, profundo, feliz y confiado en mi hombro. Lo cargó y lo subió a la cama.



Allí lo encontré un par de horas más tarde jugando de nuevo con su Buzz Lightyear y su dinosaurio. Al cabo esos eran sus dos juguetes del alma. Del alma y de la vida pues no había más. Pero algo había pasado porque el dinosaurio ahora hablaba como dinosauria, con voz delgadita, y en actitud maternal. Fredy estaba de espaldas y no me oyó entrar. Me quedé quieto en la puerta, totalmente dispuesto a escuchar esta nueva charla.



— Anoche me enteré de la verdad de la vida — aseguró Buzz mientras Fredy lo movía con la mano izquierda.



— ¿Cuál verdad? — dijo la dinosauria con su tono de niña.



— Tú eres mamá, debes saberla — respondió el muñeco.



— Dímela tú…



— Pues que el niño Dios son los papás.

La dinosauria se quedó en silencio, como sin saber qué decir, y Fredy la puso en el suelo.



Ahí decidí meterme en el juego, agarré la dinosauria y, acercándola mucho al otro muñeco, fingí mi mejor voz de mujer:



— ¿Estás triste por saber eso? — y me quedé mirando fijamente a mi hermano.



Movió la cabeza hacia abajo. Luego me devolvió la mirada antes de responder con la voz robótica de Buzz Lightyear:



— Al contrario, estoy feliz. Todos estos años pensé que yo, que nosotros, le caíamos gordos al niño Jesús, o que éramos malos. Ahora sé que nunca hay regalos porque somos pobres.

