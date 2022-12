–... Empieza en una noche estrellada en el piso 13 de un edificio donde funciona una agencia de publicidad. Todo oscuro. Solo se escucha el tecleo de unos dedos y la única luz que se percibe viene de la pantalla del computador y el reflejo de los juegos pirotécnicos en la ventana. Un joven creativo publicitario, frente al computador, intenta escribir un comercial. Hace cara de que le acaba de llegar una idea originalísima: la ventana estalla en pedazos y él queda congelado del susto. Se vuelve lentamente sobre su silla giratoria y mira al piso con miedo. Con la poca luz que viene de afuera se ve una lata de gaseosa que arriba dando vueltas hasta sus pies. Y se escucha un “¡Jo, jo jo!” que se aleja entre nubes...

–Esa, más o menos, era la idea del comercial, estimado don Demetrio ‘Dimitrof’ –dice el muchacho, recostando su brazo sobre la barra de la recepción.



–¡A don Juan David sí que se le ocurren unas vainas! –responde entusiasmado Dimitrof, el vigilante de la agencia de publicidad, envuelto en una bufanda roja y verde, de renos, mientras hunde con antojo una cucharita plástica en la apetitosa natilla coronada con dulce de moras.



–Ni tanto, Dimitrof, porque yo pensé que le iba a encantar al cliente, pero no. Lo desechó y decidió reutilizar el comercial del año pasado, el de la pareja de novios que están en un bus y cuando se dan un beso aparecen en el taller de Papá Noel, y terminan brindando todos con gaseosa.



–Pues estaba más chévere la suya, don Juan David.



–Gracias, Dimitrof. Y yo que decidí no viajar a mi tierra en esta época, para quedarme a escribir un comercial de premio. Ahora me va a tocar pasar Navidad en esta nevera.

–Pero no se me entristezca, estoy molestando, don Juan David. Espere y lo verá que un día sus comerciales van a salir en la televisión, y en su pueblo se van a alegrar. Venga, más bien cómase la mitad de esta natilla, que yo ya les he hecho justicia como a tres y después no puedo dormir...



–Gracias, Dimitrof, pero paso–. Dijo el joven poniendo una caja de regalo sobre la barra de la recepción.



–¡Uy, don Juan David, qué detallazo!, no tenía que molestarse...



–Qué pena, Dimitrof, pero no es para usted... ¿Sabe si Marcelita anda todavía en la oficina?



–Sí, la señorita Marcela pasó hace un rato por aquí toda emperifollada y oliendo rico.



–Listo, yo la espero por aquí.

–Yo creo que la señorita Marcela se está alistando, porque ahorita la recoge el doctor Albán, el cliente de la compañía de chocolates...



–¿Cómo así?



–Pues desde hace días el doctor viene y la recoge, ya tardecito...



–¡Uy, don Demetrio, bájele a esa música, que no todo el edificio quiere escuchar El burrito de Belén!– dijo en voz alta una ejecutiva morena y radiante que irrumpió de repente en la recepción–. ¡Ay, mi Juandis, ¿todavía por aquí? Venga le doy un pico de Navidad. ¿Y esto es para mí? Ay, no sea tan divino, mi Juandis. Después lo abro. Bueno, feliz año, nos vemos después del seis de enero.



–Marce, ¿y tú no te ibas a quedar en Bogotá a pasar las fiestas? –preguntó el joven, un poco sorprendido.



–Pues sí, esa era la idea, mi Juandis, pero me salió un viajecito a tierra caliente delicioso. Bueno, los dejo. Don Demetrio, que me le den muchos regalos, el mío se lo quedo debiendo. Chao, mi Juandis divino, que seas muy feliz... ¿Y mi abracito?

–Rueda & Asociados Publicidad, ¿a la orden?... Sí... ¿Cómo está, doctor Albán?...



–Dígale que voy bajando, don Demetrio –dijo, oprimiendo con ansia el botón del ascensor–. Bueno, adiós, adiós ¡Qué fastidio de aparato! Ay, don Demetrio, póngale la estrella a ese árbol, que así se ve muy triste.



–Sí, señorita Marcela, ya en un minuto, que Dios me la bendiga.



–Bueno, besos, muac, muac. ¡Se les quiere!



Las puertas del ascensor se cerraron. De no ser por la emisora que tenía puesta el vigilante en su radio, el silencio habría resultado muy incómodo.

-Uy, doble batacazo, don Juan David. Pero vea, no se me achante, que el Niño está por nacer.



El joven suspiró con la mirada perdida en las luces intermitentes del enorme árbol de Navidad.



–Eso le pasa a uno por... ¿Sabe qué, Dimitrof? Venga más bien, páseme la estrella y yo se la pongo al árbol.



–Pues si quiere inténtelo, don Juan David, pero con cuidado, porque esa estrella pesa como un kilo. Vea que a Nubiecita, la de facturación, por andar molestando cerca del árbol, le cayó en un pie y le hizo ver estrellas.

–¡Muestre a ver la estrella, don Demetrio Dimitrof!



–Bueno, pero venga le tengo esa silla, don Juan David, porque no quiero que, más encima, se caiga sobre el pesebre.



–Listo, Dimitrof, ahí quedó puesta su estrella.



–¿Ve cómo son las cosas, don Juan David? Usted terminó dándole gusto a la señorita Marcela; en cambio, ella, a usted, no le dio ni un aguinaldo.

–¡Aaaaayyy! – gritó de dolor el joven cuando sintió un golpazo en la cabeza.



–¡Ve! Pero si le dije, don Juan David, que esa estrella pesaba como un...



–¡Carajo, me descalabró!



–Uy, don Juan David, eso le quedó ahí una chaguala, y yo aquí, sin una gota de alcohol.



–¡Présteme esas servilletas, Dimitrof!



–¡Qué servilleta ni qué servilleta, don Juan David! Lo que ha de hacer es irse ya para urgencias, porque eso está feo. Vaya corriendo a la Reina Sofía, que allá lo atienden con su carné de la EPS.

–Ughhhh... ¿Será? –dijo apretándose la herida con las servilletas.



–Hágame caso esta vez, don Juan David, córrale que está chorreando harta sangre. Tome, llévese mi bufanda pa’ que se abrigue.



En menos de diez minutos, el joven estaba en la sala de urgencias, apretándose la cabeza con el resto de servilletas para trancar la hemorragia. Después de esperar media hora, y de llenar unos datos, lo pasaron a un consultorio. Una doctora de ojos vivos, pelo rubio y acento paisa le habló seria, pero amable.

–Soy la doctora Soraya, residente, y te voy a hacer la curación. ¿Bueno? ¿Cómo te llamás?



–Juan David... ¡¡¡Uy, pasito!!!



–Paciencia, Juan David, que tengo que mirar bien cómo está eso. ¿Bueno? ¿Y a vos qué fue lo que te pasó?



–Me cayó la estrella del árbol de Navidad... Era de plástico macizo.



–Pero te iba abriendo un hueco la estrellita, va tocar cogerte unos puntos, ¿oíste?



–Pues... Si toca...

–Vos estuviste de suerte, Juan David, que estaba yo por aquí, porque tengo buena mano y no te va a quedar cicatriz.



–Ok...



–Pero, ¿sabés qué? –le dijo, mirándolo de frente con sus ojos brillantes–. Si la estrella te cayó justo a vos, es porque vos sos el elegido, ¿cierto?



Al joven no le hizo mucha gracia el comentario.



–Me va a tocar cortarte un poco de pelo y afeitarte alrededor para poder cogerte los puntos.



–¿En serio? –preguntó abriendo los ojos.



–Nooo. ¿De verdad me tiene que cortar un poco de pelo?



–Sí, de verdad, pero no te preocupés, Juan David, que eso te vuelve a crecer.

–Entonces, ¿sabe qué, doctora? Rápeme todo de una vez. Aféiteme toda la cabeza.

–¿En serio? ¿Eso querés? Pero eso sí te toca a vos, porque esto, pues, no es una peluquería ¿cierto? Te voy a poner una inyección de anestesia local. Es solo el pinchacito... ¿Duele?



–Mmmmn... poquito.



Tiempo después Juan David estaba, de nuevo, sentado en la sala de urgencias, con la cabeza totalmente rapada y un vendaje en la coronilla, esperando que le dieran la orden de salida. Pensativo, triste, con frío y hambre, se quedó mirando a una niña que estaba a su lado. Tenía un parche en el ojo y mecía en sus brazos un muñeco Angelino. Solo tenía una pantufla.

–¿Quiere cambiarle el pañal? –le preguntó la niña, enseñándole el muñeco.



El joven se quedó mirándola en silencio por un buen rato.



–¿Tiene diarrea tu bebé?



–No.



–Ah, pensé que como se había comido tu pantufla, le había dado mal de estómago.

La niña sonrió.



–Es que nos bajamos de afán y la pantufla se me quedó en el taxi. Este bebé no se enferma porque me lo trajo el Niño Dios, el año pasado.



–¿Y qué te pasó a ti?



–Me quemé con una luz de Bengala. La doctora me dijo que había estado de suerte, porque solo se me quemó el párpado y no me pasó nada en el ojo.



–¡Feliz Navidad, ‘san Francisco’! –dijo efusiva la doctora, tocándole con gracia la cabeza rapada y entregándole un agua aromática.



Por primera vez en la noche, Juan David sonrió.

–Bueno, ya te podés ir. Si te llega a doler, tomás acetaminofén y venís en ocho días para que te quiten los puntos. Si estás de suerte, yo estoy aquí y te los quito con cuidadito, para que no te duela. Porque vos sos medio gallina pa’l dolor. ¿Cierto? Ahora te dejo porque me toca vestirme de Santa Claus.



–¿Y... eso?



–Es que siempre en Navidad, el doctor Camacho se disfraza de Papá Noel y sube al pabellón de niños quemados y les lleva regalos y les canta, pero su esposa acaba de tener bebé y está con ella... Entonces le tocó a este pechito hacer de Mamá Noel. Fue un gusto, Juan David. Y tú, niñita: ya sabés, no volvés a tocar pólvora en tu vida.



Juan David se quedó mirando cómo la doctora se alejaba alegre por el pasillo, moviendo rítmicamente su cabellera rubia.

–¡Espera, Soraya!... Eh... Doctora Soraya– le dijo alcanzándola y tomándola del brazo–. Es que, tal vez, sí soy el elegido.



Media hora después, al pabellón de niños quemados entró un san José con la cabeza rapada y con una venda en la cabeza, cargado de regalos y dulces. Lo acompañaba una María de pelo rubio con una sábana de hospital sobre la cabeza, llevando en sus brazos un muñeco Angelino envuelto en una bufanda de renos.

*Ha sido tres veces finalista del premio de literatura infantil y juvenil Barco de Vapor y prepara un libro de creatividad para papás.