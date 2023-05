En algunas situaciones sociales se está expuesto a momentos de nerviosismo, lo que causa sensaciones que son conocidas como ansiedad social, muchas de éstas son fobia, inseguridades, vergüenza y miedo de sentirse expuesto hacia los demás.



A veces este trastorno puede conducir a alterar su vida por el estrés, lo que a su vez lleva a afectar la rutina diaria, las relaciones, el trabajo y otras actividades cotidianas. La ansiedad social puede presentarse en la adolescencia, sin embargo han existido casos en los que empieza en niños y en adultos.



Según la ‘Clínica Mayo’ los signos del trastorno de ansiedad social consisten en:



-Temor a situaciones donde podría ser juzgado.



-Angustia por sentirse avergonzado o humillado.



-Temor intenso de interactuar o hablar con extraños.



-Temor a que los demás noten que se está ansioso.



-Temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como sonrojo, sudoración, temblores o que te tiemble la voz.



-Dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirte avergonzado.



-Evitar situaciones donde puedas ser el centro de atención.



-Tener ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad que te da miedo.



-Después de una situación social, analizar tu desempeño e identificar fallas en tus interacciones



Tipos de ansiedad



Trastorno de ansiedad no generalizada:



En este tipo de ansiedad se presentan situaciones que no son cotidianas como por ejemplo, dar un discurso o presentar un examen oral. Estas son actividades que se pueden evitar y que no se hacen todo el tiempo.



Por lo tanto el portal ‘Mente a mente’ registra que son más sencillos de tratar porque “la disfunción se limita a situaciones muy concretas y el sujeto suele disfrutar de un correcto rendimiento en otras áreas de su vida". El apoyo por parte de especialistas, le puede ayudar a mejorar el malestar que presenta en estas situaciones.

El trastorno de ansiedad generalizado requiere más atención, porque son más las situaciones que se temen. Foto: iStock

Trastorno de ansiedad generalizada:



Este trastorno es más severo, puesto que afecta a la vida cotidiana del paciente y aparecen síntomas graves invalidantes. Se caracteriza por evitar situaciones de exposición e interacción social y se presenta en momentos en los que se tiene que interactuar con personas que no pertenecen a su círculo cercano de conocidos o familiares y también puede aparecer al sentirse el centro de atención.



El trastorno de ansiedad social se puede convertir en una situación crónica de salud mental, sin embargo, al asistir con un especialista, le permitirá al paciente afrontar por medio de psicoterapia a ganar confianza y mejorar su capacidad para interactuar con otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

