La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relacionan la parte más humana y espiritual del hombre y en ocasiones los valores morales e inmorales que estos practican a la hora de vivir. Muchas religiones tienen símbolos, narrativas, tradiciones e historias muy diferentes a las demás, pero que intentan ayudar al ser humano a darle un sentido y un destino de vida.



Estas tienden a ayudar a trascender al hombre en su ética, en su moral y en encaminarlo al estilo de vida del bien a partir de ideas que datan desde hace muchos años.

Exiten más de 4.000 mil religiones en el mundo. Foto: iStock

En la actualidad se estima que en el mundo existen 4.200 religiones que nos rodean, pero el 75% de la población global se divide entre el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Según el estudio Pew Research Center de 2017, la población se encuentra dividida de la siguiente manera.



Un total del 77 % de la población mundial práctica alguna religión, entre ellas están el cristianismo con un 31%, el islam con un 24%, el hinduismo con un 15% y el budismo con un 7%, dejando claro que la religión más practicada, por décadas y siglos ha sido el cristianismo.



En 2015, el 5,7 % de la población mundial se inclinaba por religiones ya establecidas y populares, un 0.8 % por cultos sagrados y un 0,2 % por el judaísmo, lo cual consiste en rendirle cuentas a un dios verdadero, por otra parte, el 16% de la población, según este estudio, no tiene afinidad a ninguna religión, siendo uno de los grupos más numerosos, compartiendo podio con los cristianos y los musulmanes.

Todas estas religiones tienen un mismo objetivo, ya que por decirlo de una forma simbólica, la gran mayoría son ramas de un mismo árbol, que buscan ennoblecer la vida del hombre, elevándolo de la existencia física para así liberar el alma de cualquier individuo que la practique, teniendo la espiritualidad como eje principal.



Estas religiones se pueden clasificar en tres grandes bloques, teístas, no teístas y panteístas.



Dentro de las religiones teístas existen, a su vez, diferentes tipos: monoteístas, politeístas, y dualistas. Las religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, se basan en la existencia de un único Dios omnipresente, universal y todopoderoso.

Por otro lado, las no teístas no reconocen o no aceptan la existencia de dioses omnipresentes o universales. Dos ejemplos claros de este tipo de religiones son el budismo y el taoísmo, las que no están basadas en la existencia de un todopoderoso, por el contrario, le dan importancia a los fenómenos naturales o estados mentales que padecen los humanos.



El panteísmo, por su parte, es un sistema de creencias que afirma que “Todo es Dios y Dios está en todo”, es decir, que la existencia, el universo y todo lo relacionado con el mundo son lo mismo.



Otros criterios de clasificación para las religiones pueden ser por revelación, pues se denominan en no reveladas o reveladas, y también por su origen. De estas religiones se reconocen al menos seis familias, algunas de ellas son: las abrahámicas, las dhármicas y las neopaganas.

La oración es uno de los hábitos mas comunes hechas por los creyentes de las religiones Foto: iStock

Las estadísticas de los seguidores de cada religión no pueden ser muy precisas, considerando el carácter cambiante de este ámbito, sin obviar el hecho de que algunas personas no gozan de la libertad de poder seleccionar una de esas por diferentes razones.



Las estadísticas que se mostraran a continuación son un estimado de ejemplificar esa diversidad de religiones que se tienen a nivel mundial.

Tradiciones africanas o religiones de ese continente: 100 millones de personas. Budismo: 376 millones de creyentes. Religiones tradicionales de china: 394 millones. Cristianismo: 2,1 mil millones. Hinduismo: 900 millones. Islam: 1,5 mil millones. Jainismo: 4,2 millones. El Judaísmo: 14 millones. Neopaganismo: 1 millones. Primal indígena (tribales religiosas, étnicas, religiosas o animistas):300 millones Rastafari: 600 mil individuos. Baha'i: 7 millones. Cao Dai: 4 millones. Espiritismo: 15 millones. Zoroastrismo: 2,6 millones Tenrikyo: 2 millones.

Cabe recalcar que 1200 millones de personas son ateas, pero esto también se podría clasificar como otra religión, pues los ateos también cuentan con creencias y ritos, los cuales intentan manifestar que Dios no existe.

