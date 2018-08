Cuando la lactancia se convierte en activismo

Inseguridad en su propia producción de leche materna, dificultades en sus primeros días de lactancia y un grupo de 20 amigas fueron los alicientes que le permitieron a Tatiana Navarro Acosta encontrar la misión de su vida.



Hace más de un año, cuando estaba embarazada, contaba en su cabeza con la información necesaria para entender que los beneficios de la lecha materna son únicos, pero lo que no sabía en ese momento era que de la teoría a la práctica había un gran trecho.



Infortunadamente, lo descubrió cuando llegó el momento de lactar a su bebé, y nada resultó fácil. Pero estaba tan convencida de la importancia de este alimento para la salud de su hijo que se aferró con fuerza a su decisión de lactar y así superó sus propias dudas sobre su producción de leche; las dudas de su esposo, de su madre y del mismo pediatra.



Hoy sigue lactando, su hijo tiene un año, y como resultado de su experiencia creó en Facebook el grupo Mama Informada gracias a una reunión con 20 amigas lactantes y embarazadas que necesitaban apoyo.



El grupo comenzó a crecer y tuvo un momento definitivo cuando la presentadora Carolina Cruz publicó un video sobre su propia lactancia en el que daba consejos que –dice– no eran ciertos, y Tatiana, preocupada por los efectos negativos que esta información podría tener en otras mujeres dada la cantidad de seguidoras de Cruz, le escribió una carta amorosa que se volvió viral. En esta le explicaba a Carolina, y sobre todo a las demás mamás, lo que no estaba bien en el video de la famosa y cómo sí se debería actuar.



Hoy el grupo ya cuenta con más de 2.400 miembros, que no son solo de Colombia, sino también de Chile, Uruguay, México, Argentina y España, y de cinco moderadoras del grupo pasaron a 10.



La diferencia de Mama Informada con respecto a otros grupos de lactancia, explica Tatiana, es que esta es una comunidad que apoya desde la empatía. Allí escriben mujeres a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, llorando, exponiendo sus problemas, su cansancio, sus complicaciones y encuentran apoyo y respuestas. Ella explica que no se trata solo del valor de la buena información, sino del respaldo que necesitan las mujeres para lactar; muchas no cuentan con el apoyo de sus esposos, madres, suegras o abuelas, y por ello, en Mama Informada también les sugieren a las mujeres que inviten a sus familiares al grupo.



Tatiana sostiene que los dos momentos en los que más se abandona la lactancia son a los pocos días de nacer el bebé, por las dificultades que se pueden presentar mientras madre e hijo se acoplan y mientras la mujer aprende a amamantar, y cuando ellas deben regresar al trabajo. Por eso, sostiene que en estos momentos es muy importante contar con grupos de apoyo que les ayuden a las mujeres a seguir adelante y a intentar. Está convencida de que la lactancia materna debe ser manejada como una política de salud pública, puesto que, si más niños se alimentaran con leche materna, se enfermarían menos y tendrían mejor salud.



Sostiene que ella es una activista de la lactancia materna, pero no sataniza la leche de fórmula y de tetero. En su grupo hay mujeres que dan a sus hijos lactancia mixta y ella la respalda porque sabe que cada gota de leche es un ‘camión’ de nutrición para el bebé; una nutrición que no va a encontrar en ningún producto artificial. También entiende que existen situaciones en que por alguna razón quien cuida el bebé se siente más seguro de darle la leche materna en tetero, y ella considera que esto también es válido.



En su grupo siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, informan sobre los beneficios de la leche materna, su composición única y sobre todo apoyan a las madres para que sigan adelante.



El amor por el tema llevó a Tatiana a hacer una maestría en Lactancia Materna en una universidad de España. Por eso, hoy dice: “Esta es mi misión, este ya es mi proyecto de vida”.