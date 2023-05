Tres pastores de Fátima, Portugal hace 106 años afirmaron haber visto a la virgen María y que ella en ese momento les reveló tres secretos durante seis visiones, en forma de profecías.



Jacinta y Francisco duraron poco tiempo en el mundo, ya que fallecieron por una epidemia de gripe cuando tenían 10 años. En 2017, los niños fueron canonizados por el papa Francisco en Cova de Iría, durante las celebraciones del Centenario de las Apariciones.



Por su parte, Lucía vivió hasta el 2005 y dedicó su vida a la religiosidad, ya que se convirtió en monja carmelita descalza y se encuentra en proceso de beatificación.



¿Cuáles fueron los tres secretos que la virgen le reveló a los tres niños?

Un texto revelado en 1941 anotó dos de las profecías que la virgen reveló. Una de ellas describe una visión terrorífica del infierno con “un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra”, en la que se podía observar almas humanas y demonios que se distinguían por sus horribles rostros y figuras de animales desconocidos. Según los niños, la virgen también les prometió llevarlos al cielo.



La segunda visión, según el texto, está relacionada con el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se desencadenaría mientras estuviera como Papa Pio XI. Lucía Dos Santos afirmó que las palabras de la virgen fueron: "La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor".

El tercer secreto no fue revelado al mundo sino hasta el 2000. Lucía entregó al Vaticano un documento que lo contenía, pero el Papa Juan Pablo II lo dio a conocer empezando el nuevo milenio.



En él se describe a un ángel "con una espada de fuego en la mano izquierda" pidiendo penitencia con una fuerte voz. Y al Papa con varios clérigos escalando una montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. "Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires".



Según el texto, también hubo una tercera aparición que se conoce como ‘el milagro del sol’, ocurrió el 13 de octubre de 1917 y fue presenciado por más de 70 mil personas.



Teniendo en cuenta esta información, de los secretos de la virgen serían dos los que ya se han cumplido: el relacionado con la primera y segunda guerra mundial y el ataque que sufrió el Papa Juan Pablo II, en 1982.



Según la BBC, el Vaticano las visiones descritas en los tres secretos de la virgen son "revelaciones privadas" y que su propósito es "ayudar a vivir más plenamente" de acuerdo a las enseñanzas de Cristo.



Por su parte, el Papa Francisco expresó: "No se revela ningún gran misterio; no se ha corrido el velo del futuro. Vemos a la Iglesia de los mártires del siglo apenas transcurrido representada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico difícil de descifrar".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

