Algunas razas de perro son consideradas potencialmente peligrosas por su tamaño y fuerza, y aunque esto no implica que las mascotas representen un peligro para sus dueños o las demás personas, lo que se busca es evitar un posible daño.



Por eso, en Colombia se establecen las medidas de cuidado para la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos bajo la regulación de la Ley 746 de 2002.

El alcance de esta ley se da en zonas urbanas y rurales, en todo el territorio nacional, y el objetivo es minimizar el riesgo que existe de que un canino reaccione a diferentes estímulos con agresividad y pueda herir a alguna persona o mascota.



En ese sentido, el Artículo 108 F de esta ley, titulado "Ejemplares Caninos Potencialmente Peligrosos", detalla la consideración de razas potencialmente peligrosas bajo las siguientes dos características.



1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros.



2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.



Asimismo, existen una serie de razas que son consideradas potencialmente peligrosas por su morfología, a pesar de que esta no determine su carácter como sí lo hace la crianza. Estas son:



-American Staffordshire Terrier.

-Bullmastiff.

-Dóberman.

-Dogo Argentino.

-Dogo de Burdeos.

-Fila Brasileiro.

-Mastín Napolitano.

-Pit Bull Terrier.

-American Pit Bull Terrier.

-De presa canario.

-Rottweiler.

-Staffordshire Terrier.

-Tosa Japonés.



La ley también deja claro que la persona que se hace responsable de un canino con esta caracterización también asume la "posición de los riesgos" que pueda ocasionar la tenencia, entre los que están las molestias a otras personas.



Así pues, la legislación colombiana obliga a que cualquier perro de los que se mencionó anteriormente tenga puesto su bozal y sea llevado con correa siempre que esté en un espacio público o en cualquier entorno concurrido por personas o animales.



En caso de que se viole esta ley, las autoridades podrán decomisar al canino, a la vez que se le impondrá al dueño una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para 2023 equivalen a $5.800.000, y se dejará registro del incidente.



Además, la ley determina que el perro deberá ser llevado a las perreras del lugar donde viva, y no podrá salir hasta que el dueño presente collar, correa, bozal y el paz y salvo de la multa. En caso de que no se presente en diez días, el animal se declara en estado de abandono y podrá ser mediante la eutanasia.

