¿Cuál es el santo al que se le reza para recuperar un amor perdido?

Inspiración de poetas y artistas de toda época, el amor trasciende los límites conocidos y lleva a las personas a realizar actos impensados, pero existen ocasiones en que se esfuma y deja tras suyo una pena inconciliable, sin embargo, si se encuentra en una situación similar, orar a San Cipriano puede ayudarlo a recuperar un amor perdido.

No existe receta ni explicación lógica para el amor, cuya aparición genera sensaciones únicas e irrepetibles, así como también la pérdida de una pareja comprende uno de los hechos más lamentables en la vida, y puede llegar a sumir a una persona en una profunda depresión.

Pese a que quizá no hay una solución universal para tratar la pérdida de un amor, sí existe un santo al que se lo considera como un sanador de heridas emocionales, un recuperador de vínculos rotos. San Cipriano, reconocido por la Iglesia católica por sus escritos y su gestión en Cartago, es también famoso por eliminar hechicerías y diversos trabajos de magia negra.

Facebook Twitter Linkedin

Según muchos creyentes, San Cipriano puede incidir en la reconciliación de una pareja. Foto: iStock

Entre las capacidades de San Cipriano, los fieles creyentes destacan sus habilidades para rehacer relaciones rotas e incidir intensamente en la reconciliación de los amores perdidos.

Oración a San Cipriano para recuperar un amor perdido

Para recuperar un amor perdido, según muchos fieles, solo debe practicar una oración a San Cipriano, que tiene la facultad de influir en los asuntos de corazones rotos y parejas deshechas.

Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila, (diga el nombre de la persona que quiere que regrese) vendrá ahora detrás de mí (diga su nombre), va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor verdadero con todo su ser, lleno de deseo por volver y pedirme perdón.

San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, tendré ese poder de que esta persona olvide y deje de una vez cualquier amor que pueda estar en su cabeza o en su corazón y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean.

San Cipriano aleja a (diga el nombre de la persona) de cualquier otra persona, que me busque en todo momento hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que tenga la certeza de que yo (diga su nombre) soy el ser perfecto para su vida, que no pueda vivir sin mí, que no pueda estar sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar.

Facebook Twitter Linkedin

Orar a San Cipriano puede ayudarlo a recuperar un amor perdido. Foto: iStock

Además de la oración descrita anteriormente, existen otras maneras de rezar a San Cipriano, quien consumó su fe en el martirio tras ser decapitado en el año 258 d.C., para recuperar un amor perdido.