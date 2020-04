La adopción en cuarentena / Opinión

Un niño se declara legalmente como adoptable cuando no se conoce su familia de origen, o cuando se establece que dicha familia no le garantiza el respeto de sus derechos. Una vez adoptado, se convierte legalmente en hijo de otra persona o pareja que sí está en condiciones de garantizarle esos derechos y que se compromete a darle una vida digna.

El proceso de adopción tiene entonces tres etapas: la administrativa, que se surte ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en la cual un Defensor de Familia declara la adoptabilidad; la judicial, en la cual un Juez de Familia decreta la adopción; la de trámites correspondientes a formalidades necesarias para salir de Colombia e ingresar en el país extranjero, como registros civiles, pasaportes, visas, legalizaciones, apostillas, traducciones, y documento final del Icbf.



Dado que la adopción les restituye derechos fundamentales a los niños, el trabajo de los Defensores de Familia del Icbf no se debe suspender bajo ninguna circunstancia. Por eso, en estos tiempos en que sufrimos una pandemia mundial, siguen cumpliendo con su función realizando teletrabajo. Los Comités de Adopciones, por ejemplo, se están celebrando virtualmente.



Las etapas administrativas de los procesos de adopción siguen entonces en curso: se asignan padres colombianos o extranjeros a niños adoptables, señalando que las fechas de encuentro de estas nuevas familias se establecerán una vez hayan cesado las medidas de aislamiento.



Sin embargo, hay situaciones propias de la adopción que se han visto muy afectadas por las medidas de aislamiento, y que exigen especial atención y muy pronta solución. Mencionemos las siguientes, que involucran adoptantes extranjeros que se encuentran en estos momentos en el país:



(1) Adoptantes que se encontraron con los niños, culminaron la etapa administrativa, y radicaron la demanda de adopción ante el Juez, todo esto antes de la implementación de las medidas de aislamiento. Sus procesos quedaron suspendidos por el cierre judicial.



(2) Adoptantes que cumplieron con la etapa administrativa, pero no alcanzaron a dar inicio a la etapa judicial por el cierre judicial.



(3) Adoptantes que no tuvieron sus encuentros con los niños en las fechas programadas inicialmente, por las razones que siguen: Primero, debieron cumplir a su llegada con una cuarentena, aportar un nuevo certificado médico de buena salud, e implementar medidas especiales de protección personal. Luego, los Defensores de Familia se negaron a reprogramar los encuentros, aludiendo a las medidas de aislamiento.



(4) Adoptantes que, por diferentes razones, siguen (estando en Colombia) a la espera de la asignación de un niño.



Todas estas personas están en medio de una incertidumbre angustiante y estresante. En primer lugar, no saben en qué momento se retomarán las etapas suspendidas de sus procesos. En segundo lugar, enfrentan dificultades económicas por los gastos imprevistos que han tenido que afrontar. Y en tercer lugar, ven acercarse el vencimiento de sus licencias de trabajo, la expiración de sus visas, el vencimiento de sus seguros de salud, la pérdida de sus tiquetes aéreos por no poder fijar nuevas fechas de retorno, entre otras cosas.



Pero lo peor de todo, es el impacto emocional que trae consigo esta situación con respecto a la relación entre los niños y sus padres adoptantes. Muchos niños estaban ilusionados con encontrar a sus nuevos padres. Otros, estuvieron ya con sus padres adoptivos, pero debieron regresar al sistema institucional al no poder salir de Colombia dada la interrupción del proceso Judicial. Tristemente, muchos de estos niños suelen ser adoptados solamente por extranjeros, no por colombianos, debido a su edad, condiciones de salud, o por pertenecer a grupos de hermanos que no se deben disolver.



Dado el “interés superior” de los niños, que tanto se pregona y que debe estar por encima de cualquier otro interés, es imperativo y prevalente que se autorice e implemente alguna fórmula para que los procesos de adopción que están en vilo se culminen.



Si no se decreta una excepción para que los involucrados en los trámites de adopción puedan cumplir con las formalidades necesarias, los adoptantes extranjeros que se encuentran en el país se verán forzados a irse sin los niños (algunos ya lo han hecho), y estos volverán a ser “hijos del Estado”.



Como dice el editorial de EL TIEMPO del este mes, “estos procesos judiciales sí que tienen que seguir, sí que tienen que estar entre las excepciones”. Agrego que sí que tienen que estar también, entre las excepciones, los trámites correspondientes a las formalidades necesarias para que las nuevas familias puedan salir debidamente de Colombia e ingresar al país extranjero.



Confiemos en que los esfuerzos de la Subdirección de Adopciones del Icbf, que ha logrado movilizar tantos “niños de difícil adopción”, no se vean frustrados por causa de la pandemia y las medidas que sean, o no sean, tomadas.



OLGA MARÍA VELÁSQUEZ DE BERNAL