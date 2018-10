Lea esta nota y aprenda cómo superar el pasado

Por más que guías espirituales, psicólogos y expertos en crecimiento personal sostengan que lo ideal es vivir en el aquí y en el ahora para ser feliz, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado, llevar esto a la práctica es mucho más difícil de lo que suena.Y no lo es porque nuestra historia es parte de lo que somos y porque planear el futuro le ayuda al ser humano a solucionar más fácilmente los reveses de la vida.

La psiquiatra Ana Millán es categórica con su respuesta a la pregunta de si es posible dejar el pasado totalmente atrás.



“No es posible, excepto que tengas una patología que te produzca amnesia. Las personas conservan la historia de su vida porque es parte de su yo o de su propia realidad”. Lo que debemos buscar para vivir mejor con las experiencias negativas es superar el pasado y trascenderlo. Ana Millán lo explica de la siguiente manera:



“Todos tenemos una historia de vida construida que nos acompaña permanentemente, aunque uno no la piense. Lo que se busca es disminuir la carga emocional del pasado y la relación entre la cantidad de tiempo que se dedica a recordar y la cantidad de tiempo que se dedica a vivir el presente y planear el futuro”.



Para lograr que esto sea una realidad, es necesario atravesar el dolor. Muchas veces, el pasado parece no quedarse atrás porque a los seres humanos no nos gusta sufrir y no enfrentamos las situaciones difíciles. Pero no hay mejor manera de superarlas que, como dice la sabiduría popular, “coger el toro por los cuernos”, sentir lo que nos toca sentir y encontrar lecciones de vida que los momentos difíciles nos dejan para continuar con nuestra existencia. Como dice Millán:



“El pasado se supera viviendo el dolor, pero a su vez mirando las oportunidades y opciones que hay en la realidad y que motivan a la persona a seguir adelante”.

Afrontar y asimilar

La psicóloga Marcela Valle está especializada en logoterapia, conocimientos con los cuales ella ayuda a sus pacientes a encontrarle sentido a la vida y a buscar un propósito. Ella sostiene que personas adultas afrontan el pasado traumático como una oportunidad para crecer y salir adelante a pesar de la adversidad.



“Lo ven como una experiencia para asimilar, aceptar y afrontar, para que la vida les dé una nueva oportunidad y ser felices de una manera resiliente, donde no solo se supera la situación adversa, sino que se sale fortalecido, inclusive para ayudar a otros que comparten el dolor de haber sufrido experiencias similares”.



Ella cita a Viktor Frankl, creador de la logoterapia, para recordarnos que los seres humanos podemos elegir y eso también se aplica a la forma en que asumimos nuestro pasado.



“Los seres humanos somos libres: libres de tomar decisiones y responsables de las mismas”, decía Viktor Frankl. Por lo tanto, somos libres de decidir qué actitud asumimos frente a lo que nos sucede.



No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo lo viviremos. Para superar el pasado, muchas veces es bueno buscar ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra que nos acompañe en esta vivencia del dolor, que nos ayude a enfrentarlo y a mirarlo. Cuando esto es posible, el pasado deja de determinar nuestra vida para darnos mayor libertad y ser capaces de disfrutar nuestro presente y encontrarle un sentido a pensar en el futuro.

El aquí y el ahora

Respecto a vivir en el aquí y en el ahora, Millán afirma que suena bien para estar tranquilo, pero que debemos tener en cuenta que el pasado siempre estará en nuestra memoria y si es recomendable planear el futuro, en la medida en que sea posible.



“El solo aquí y ahora, cuando vienen las situaciones difíciles (enfermedad, pérdida del trabajo, quiebra en los negocios, etc.) y no hay un mínimo de planeación, es más difícil enfrentarlas.



“En resumen, se trata de entender y aceptar la propia historia, vivir el presente teniendo las precauciones posibles para el futuro, como contar con apoyo emocional en amigos y familia, con ahorros, manejar racionalmente las deudas y lograr un desarrollo espiritual”.



* Escríbanos a hagalofacileltiempo@gmail.com para contarnos qué quiere resolver para que su vida sea más fácil, y nosotros le ayudaremos a buscar las respuestas.