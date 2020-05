Consejos para lavar ropa de forma más eficiente

Lavar ropa es una actividad doméstica sencilla, pero representa un reto para quienes nunca o poco lo han hecho. Incluso, aunque tenga experiencia, este es un buen momento para aprender técnicas y consejos que hacen más efectiva y satisfactoria esta labor.

Es un proceso con el cual se busca limpiar, proteger y conservar el aspecto de nuestra ropa y lencería. Utilizar los productos e implementos correctos y poner en práctica las recomendaciones de expertos puede ahorrarnos mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza.



Junto con Daniel Rojas, de la Lavandería Rosales y la empresa Eterna, especializada en aseo del hogar, le ofrecemos una serie de trucos y secretos para que su ropa quede limpia sin perder sus fibras y se vea como nueva por más tiempo.



Rojas, quien lleva la experiencia a cuestas por sus 14 años de trabajo en la lavandería, no duda en decir que su mejor aliado es el jabón en barra azul. No recomienda el uso de cloro para la ropa blanca, ya que contamina el agua. Sugiere dejar la ropa en remojo en el jabón azul diluido en un balde con agua, refregar sobre la mancha con el jabón y luego si usar la lavadora.



A su vez, aprueba el uso de bicarbonato para blanquear las prendas blancas. “Se debe diluir primero en agua y, luego, sí ponerlo directamente en el tambor de la lavadora”, afirma.



También aconseja usar vinagre blanco, una copa exactamente, con el fin de eliminar olores muy fuertes que ya estén muy penetrados en la ropa. Pero advierte sobre el uso del varsol y recomienda el inoloro para que la ropa no quede demasiado impregnada de ese olor.



A la hora de llevar la ropa a la lavadora, esta es la recomendación de Lina Fernanda Daza, gerente de comunicaciones de Eterna: “Para una limpieza óptima, llenar solo las tres cuartas partes de la máquina. Si por ahorrar tiempo llena demasiado el tambor, las telas estarán demasiado apretadas, impidiendo que el agua y la espuma del jabón penetren debidamente”.



A continuación, una guía paso a paso sobre cómo lavar la ropa y otros consejos que serán de mucha ayuda en esta labor.

Paso a paso

Clasifique la ropa por color y tipo de tela: separe la ropa por colores, nivel de suciedad y tipos de tela (seda y lana son telas mucho más delicadas). Así se mantendrá la intensidad de los colores, y podrá saber la cantidad de jabón que requiere y el ciclo de lavado adecuado.

Verifique las etiquetas de las prendas: generalmente, las prendas traen etiquetas con indicaciones de cuidado. Consulte esta información para realizar el proceso de lavado correcto. En algunos casos es necesario realizar el lavado de la prenda a mano.

Realice un prelavado para un mejor resultado: si nota manchas difíciles de remover, humedezca la prenda, aplique un prelavado o varsol si es grasa, refriegue de forma circular para que penetre el producto y deje actuar unos minutos dependiendo el nivel de suciedad.

La importancia del ciclo de lavado : es importante conocer cómo funciona su lavadora. Para una carga pesada se recomienda un ciclo de lavado largo; para cargas medianas, un ciclo de lavado más corto. Recuerde no colocar mucha ropa en ciclos cortos.

El secado según el tipo de ropa: depende de su espacio. Si su zona de lavado tiene buena circulación de aire, puede colgar allí la ropa. Si no, se recomienda una secadora;, en este caso, seque con poco calor para que la prenda no pierda color y forma.

Si secó la ropa al aire libre, recuerde: sacar la ropa de la lavadora lo más rápido posible, sacudirla para evitar arrugas y colgarla. Los ganchos separados el uno del otro, y en el caso de las camisas, plánchelas cuando sigan un poco húmedas.

Trucos infalibles que garantizan un buen resultado

Para mantener la ropa con buen aroma, colores intensos y una buena textura siga estas recomendaciones de Julio César Herrera, gerente de mercadeo de la empresa Eterna, especializada en productos de limpieza.



- Desabroche las camisas

Afloje los botones antes de lavar. Esto reduce la posibilidad de que se caigan.



- Prendas delicadas

Lávelas a mano. Si no tiene tiempo y debe lavarlas en máquina, utilice una bolsa tipo malla, que sirve como funda protectora. Basta con meter la prenda dentro y luego sí, a la lavadora.



- Colores oscuros

Lave jeans y pantalones en ciclos cortos. Esto evitará que se destiñan pronto. No los deje demasiado tiempo en remojo y póngalos al revés antes de llevarlos a la lavadora.



- El detergente adecuado

Opte por los que cuidan por igual blancos y colores, con componentes contra las manchas, como bicarbonato, y que dan limpieza profunda. Más jabón no significa mayor limpieza. Usar cantidades excesivas hace que la ropa se torne áspera y el producto dure menos.



- Mancha de desodorante

Use agua tibia, ponga jabón suave directamente sobre la tela y deje actuar 30 minutos antes de meter la prenda en la lavadora. Esto ayudará a que la mancha salga más fácil.



- Suba las cremalleras

No hacerlo ocasiona que otras prendas se rasguen.



- Ojo con el blanqueador

Una vez que caiga sobre sus prendas de color, el daño es irreversible. Debe diluirse en agua y evite mezclarlo con otros productos, como vinagre o bicarbonato.



- El remojo de la ropa

En Colombia dejar la ropa en remojo es una tradición. Pero hacerlo por mucho tiempo puede debilitar los tejidos (pues se romperán con más facilidad), generar una rápida pérdida de color y hacer que los apliques de algunas prendas se oxiden.



- La temperatura del agua sí importa

Si utiliza diferentes temperaturas de agua durante el lavado, es vital que no exceda la recomendada por el fabricante en las etiquetas.



El encogimiento de la ropa tiene que ver con el uso de agua demasiado caliente. El agua fría puede no ser la mejor opción para artículos como toallas (salvo que en su etiqueta se indique lo contrario).



