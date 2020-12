Pautas para empezar el 2021 activamente

La pandemia ha cambiado la realidad radicalmente. El día de mañana se ha convertido en un territorio desconocido donde nos adentramos sin brújula ni mapas, y en el que resulta más aventurado que nunca hacer planes o previsiones. Si el futuro es de por sí incierto, este nuevo año se ha vuelto además imprevisible.

Al igual que sucedió en 2020, este 2021 puede depararnos muchas sorpresas en distintos terrenos como la salud, trabajo, economía, política, relaciones o las dinámicas sociales, y quizás algunas novedades importantes que ahora mismo escapan a nuestra imaginación.



Por ello, Giulia de Benito y Adrián Garrido, psicólogos del Instituto Centta, quienes imparten un taller en línea de acompañamiento psicológico para las fiestas navideñas, comparten algunas claves para orientarnos y movernos en esa ‘terra incognita’ que comenzaremos a recorrer y explorar a partir del próximo viernes 1.º de enero.

Estrategias creativas

En tiempos inciertos como los actuales, llenos de incertidumbres y cambios, es entendible querer tomar el control, “intentar evitar las consecuencias y salir de esa situación en las mejores condiciones”. Por ello, ante un escenario tan convulso como el que vivimos, “debemos dedicar un momento a detenernos y plantearnos algunos reajustes en la forma de afrontar la realidad”, dice la psicóloga De Benito.



No obstante, la realidad a la cual nos enfrentamos actualmente depende en gran medida de factores externos y el desenlace de los hechos no está del todo bajo nuestro control, por lo que De Benito sugiere que “aceptar los cambios y la limitación que supone vivir un momento de incertidumbre como el actual nos conduce a ralentizar el ritmo y tomar decisiones lo más adaptadas posibles al corto plazo”.



Para la experta, la necesidad de ser más flexibles e improvisar alimenta una forma mucho más creativa de afrontar nuestra realidad, la cual “nos permite ampliar nuestra caja de recursos y herramientas psicológicas para el futuro”.



“Es importante tomar conciencia de los cambios que todos estamos viviendo, esto puede dar lugar a un menor sufrimiento e impulsarnos a buscar formas creativas de adaptarnos y cuidarnos. Debemos aceptar la realidad del día a día como si fuera la definitiva y comunicarnos afectivamente a través de nuevas vías”, aconseja De Benito.



Vivir el momento

Para el psicólogo Adrián Garrido, “estamos viviendo momentos de cambio constante y es necesario adaptarse a una realidad incierta y que en ocasiones evoca dolor”, lo cual “provoca que nos mantengamos en una actitud reacia y que todo lo que hagamos sea desde lo que nos apetece en ese momento”.



“Adoptar esta actitud puede llevarnos a un estado de indefensión aprendida, es decir, a un comportamiento pasivo, debido a la sensación de no poder hacer nada, aunque haya posibilidades de cambiar la situación, o a tener una perspectiva de futuro desesperanzada, lo cual nos limita como personas y reduce nuestras posibilidades de adaptarnos a la nueva realidad”, explica Garrido.



Por ello, el experto recomienda dos estrategias para afrontar un incierto 2021, y estas son:

Objetivos realistas

Plantearse metas que se puedan cumplir ante esta nueva realidad “nos va a permitir mantenernos en movimiento y, por muy sencillas que sean, generarán en nosotros una sensación de avance que nos dotará de recursos para afrontar de mejor manera esta situación incierta”, señala Garrido.



El psicólogo explica que algunas claves para enfocar esta estrategia es plantearse un horario o una rutina que sea flexible, con un inicio y un final definido para cada actividad y que, en caso de que no podamos cumplirla, no nos vaya a generar estrés o emociones que evoquen a un sentimiento de culpabilidad.



“Esto nos permitirá adoptar una actitud más activa y conseguir que los obstáculos que se nos presenten podamos afrontarlos desde una predisposición diferente, quizá más positiva y constructiva”, agrega Garrido.



Para Garrido es normal que durante el proceso de adaptación a las nuevas experiencias nos sintamos culpables debido a lo que hemos pasado y a la situación en la que nos encontramos.



“Esta culpabilidad va a condicionar nuestra forma de adaptarnos a la realidad si se mantiene a lo largo del tiempo y no la convertimos en un aprendizaje que fortalezca nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de adaptarnos a las perturbaciones o situaciones adversas”, asegura.



Registros diarios

Para llevar a la práctica tal estrategia, este psicólogo considera interesante dibujar en una hoja una tabla con cuatro columnas.



“En la primera anotaremos la situación en la que nos sentimos culpables (ejemplo: ‘Estoy en el sofá sin hacer nada’), en la segunda anotaremos nuestros pensamientos (ejemplo: ‘No puedo salir a hacer ejercicio por el momento en el que estamos’) y en la tercera apuntaremos aquellas emociones que este pensamiento nos sugiere (ejemplo: ‘Me siento desesperanzado e indignado’)”.



“Por último, la cuarta columna la rellenaremos al final de cada día, cuando estos pensamientos y emociones se hayan regulado un poco más”, dice Garrido. En esta columna “escribiremos si estas ideas y emociones son irracionales, y hasta qué punto lo son y si se adaptan bien a la realidad actual”, recomienda.



“También escribiremos en ese espacio las cosas que nos vengan a la mente para poder sobrellevar la situación por la que nos sentimos culpables, para lo cual podemos pedir ayuda o consejo a personas cercanas, para contar con más puntos de vista”.



“Este ejercicio tiene como fin valorar estas situaciones desde un canal más racional y con más perspectiva, en lugar de juzgarlas desde un canal más emocional y con visión de túnel, es decir, con una percepción muy estrecha y limitada de la realidad”, concluye Garrido.



MARÍA JESÚS RIBAS

EFE REPORTAJES