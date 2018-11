‘Debemos dejar de pelear con el peso’

Vivir en dieta permanente para perder peso. Aguantar hambre por largas horas para terminar atragantándose de comida cuando nadie ve. Mirarse al espejo y sentir que sobra de un lado y falta de otro. Querer ser flaca a toda costa sin importar el precio, como si de ello dependiera su destino y su felicidad.

¿Le suenan conocidos esos comportamientos y sentimientos? ¿Los ha vivido en carne propia o los ha visto en alguna persona cercana a usted? ¿Les ha entregado a su peso y las formas de su cuerpo el poder de definir el destino de su vida?



En opinión de Camila Serna, coach de nutrición integrativa, bloguera y escritora bogotana, muchas mujeres lo hacen y pasan parte de su vida convencidas de que tienen que hacer un montón de cambios y ajustes para encajar y cumplir con lo que la sociedad ha normalizado como la apariencia de las supermujeres de la actualidad, siempre esbeltas y exitosas en todo lo que se proponen.



Así lo explica en su libro Yo debería ser más flaca, que, en un tono irreverente y mordaz, hace una reflexión sobre “el estrés y ansiedad permanente en que viven muchas mujeres”, el cual se manifiesta en un factor común a muchas de ellas: su lucha constante y desgastante con la comida y el peso.



“Cada mujer que dice que quiere ser flaca y lo repite a diario está hablando en código. Está diciendo: ‘Quiero amor, quiero ser comprendida y vista y tratada con dignidad’. Cada mujer que lucha con su plato vive una guerra interna. Llevamos muchos años tratando de ajustarnos a las normas impuestas. Estamos cansadas porque la constante búsqueda de identidad en lugares equivocados es una carrera sin fin”, asegura.



EL TIEMPO conversó con Camila Serna, quien es además bloguera de este periódico, sobre el lanzamiento de su primer libro.

Camila Serna, ‘coach’ de nutrición integrativa y bloguera. Foto: Cortesía Camila Serna

¿Cómo es su historia con el tema de la comida, fue eso lo que la llevó a escribir el libro?

Mi historia personal con la comida fue un conflicto de ansiedad, llamado desorden por atracones, que empezó desde finales de mis 20 años y me generó una relación tensa con mi cuerpo y que viví a través de ciclos de restricción o dieta y después descontrol. Haberla vivido y superado fue una gran influencia dentro del libro y mi trabajo en general. Al principio no era consciente de lo que me pasaba, porque la cultura normaliza la disfunción con la comida. Me tomó un tiempo darme cuenta de que lo que yo hacía con la comida me cobraba un precio muy alto y no tenía que vivir así. Muchas mujeres con las que trabajo tampoco son conscientes. Saben que hay un conflicto y hay tensión, pero les parece normal hacer una cantidad de cosas para perder peso.



¿Cómo se resuelve esa situación?

En este momento no tengo conflicto con la comida. Sanar es un proceso que involucra no solo los alimentos. En mi caso, miré todos los aspectos de mi vida que necesitaban atención y logré reconciliarme con mis emociones, reconocerlas y administrarlas con mi mundo mental; entonces la tensión cedió y se fue. Es un proceso interior, de crecimiento, que no es lineal, y que creo que es el que deben seguir las personas para sanarse.



¿El libro tuvo que ver con el proceso?

Me demoré año y medio en escribirlo. Usé mi experiencia, aunque ya no estaba personalmente en un conflicto, pero sí estaba escuchando el conflicto de cada paciente que atiendo como coach. Recibo muchos testimonios de mujeres que me cuentan el sufrimiento que es pelear con la comida y el cuerpo. Mientras escribía el libro viví una mezcla entre investigar, trabajar en coaching, leer mucho, escuchar historias, empaparme a fondo del tema para poder escribir el mejor libro posible.



¿Por qué el título?

Es un juego, un poco de sarcasmo e ironía. Lo que digo con el título es que ese pensamiento recurrente de ‘yo debería ser flaca u otra cosa’, que es lo que mueve mucho de la conducta disfuncional con la comida y el cuerpo, no es adecuado. A la mujer le pasa todo el tiempo que vive con una inconformidad y una insatisfacción que tienen mucho que ver con la cultura y con lo que nos enseñan. Quiero llamar la atención sobre algo que está en la cabeza de todas, y es esa idea de que deberíamos ser otra cosa porque lo que somos no es suficiente.



¿Cuál es el tema central del libro?

Es ofrecer a las mujeres un recurso para que dejen de pelear con ellas mismas. El libro no solo habla de comida o nutrición. Nuestra lucha con el peso es el síntoma de un problema de raíz que es que la mujer no se siente suficiente en la sociedad. Tenemos que encajar en ideales de todos los estilos, y por eso creo que aunque es un libro que habla principalmente del peso y la comida, en realidad es una reconciliación con todo lo que uno es. Por eso, el libro aborda muchas cosas.



¿Cómo es esa pelea constante de las mujeres con el cuerpo?

La lucha con la comida y el cuerpo están muy unidas, pero eso no es evidente para todas las mujeres. Tenemos tantas presiones y queremos encajar en tantos moldes que nos dan que se fractura la relación con la comida y comenzamos a querer controlarla y a comer pensando en ‘yo debería querer comer de cierta manera para verme de cierta forma’. Entramos entonces en las dinámicas de las dietas que me dicen qué comer y cómo comer, fracturando una relación sabia e intuitiva que tenemos con el cuerpo.



Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal?

El cuerpo tiene mecanismos magistrales que nos dicen qué comer, cuándo, cuándo parar, qué queremos comer. Pero cuando decidimos que tenemos que vernos de determinada manera, quedamos en la mitad de un fuego cruzado, entre cómo me debería ver y cómo debería comer. Y el cómo debería comer está ahora muy normalizado con toda la industria del wellness, que nos hace poner nuestra atención y foco en distracciones de afuera (como la dieta o el gurú de moda) que nos dejan desconectadas de lo que somos y de lo que nuestro cuerpo sabe y nos dice. Así se da la fractura que nos lleva a creer que debemos ser una cosa distinta a la que somos.



¿Por qué la obsesión con el tema de estar flacas?

Ser flaca en esta cultura es un símbolo, es más que una forma de cuerpo. Cuando uno logra ser flaco, es un símbolo de que uno sabe participar en la sociedad, de que uno es adecuado, de que uno sabe controlarse, de que uno sabe disciplinarse, de que uno está entendiendo las normas. Por el contrario, cuando uno tiene sobrepeso, uno supuestamente no las está cumpliendo, y el juicio es inclusive moral, es una discriminación directa a tu valor.



