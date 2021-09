Este hábito nocturno podría estar evitando que adelgace

Crear un estilo de vida saludable significa imponer hábitos positivos a lo largo de todo el día, desde la mañana hasta la noche. Aunque para conseguirlo tener una dieta equilibrada y nutritiva es una parte fundamental, existen otros hábitos que juegan también un papel fundamental en el bienestar, como el sueño.



En este aspecto, el hábito de ver televisión en exceso por la noche podría estar afectando no solo la calidad del descanso, sino una pérdida de peso exitosa.



"Ver la televisión no solo se asocia con un estilo de vida más sedentario, sino que hacerlo durante demasiado tiempo antes de acostarse puede contribuir a un aumento de peso y a la interrupción del sueño", le aseguró al medio She Finds la doctora Macklin E. Guzmán, directora científica de Medi-Weightloss, un programa desarrollado por médicos, dietistas y profesionales de la salud para ayudar a las personas a bajar de peso.



“Los investigadores han descubierto que simplemente reduciendo el tiempo de televisión a la mitad, hay una mayor quema diaria de calorías de aproximadamente 120 adicionales por día. Puede que esto no parezca una gran cantidad, pero distribuido a lo largo de un año representa aproximadamente 12 libras ", explicó la especialista.



Esto se debería a que la pantalla del televisor emana luz azul, la cual afecta el ritmo circadiano, que es el ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en un periodo de 24 horas, y eso puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño por la noche.



Cuanto menos duerma una persona, más se verán afectadas sus horas de vigilia y esto reducirá significativamente su capacidad para tomar decisiones saludables a lo largo del día y realizar con normalidad sus actividades, incluso aquellas que se ha trazado para conseguir perder peso.



Si los ciclos de sueño se ven afectados por el uso de la pantalla antes de acostarse, es posible que las personas sufran de agotamiento durante el día y se inclinen hacia un estilo de vida más sedentario.



Para aquellos que solo tienen tiempo a esta hora del día para ver sus series y películas esto puede sonar limitante, pero la especialista explica que no es necesario cortar del todo ese espacio de televisión sino limitar el tiempo que se pasa frente a la pantalla a una hora por la noche antes de irse a dormir.



Aconsejan además, en lugar de mirar televisión, considerar hacer un poco de ejercicio ligero antes de acostarse, como una caminata rápida o algo de yoga suave para preparar el cuerpo para el descanso.





