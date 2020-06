Conéctese al gran concierto virtual contra la trata de personas

“Cuando salgas de tu tierra y te veas pasando un puente, despertarán tus temores, se te nublará la mente. Sientes que tu vida cambia al cruzar una frontera, recuerda que en el camino es más sabia la cautela. Cuando ya vas por Colombia y avanzas por tu camino, hay que hacer las cosas bien, no hay que tentar al destino”.



Este es el emotivo comienzo de ‘Tu Vida Cambia’, canción de la campaña del mismo nombre y que será uno de los temas que la agrupación venezolana Vos y Yo interpretará este sábado en el comienzo de una serie de conciertos virtuales que, a ritmo de gaita zuliana, promueven mensajes de prevención contra la trata de personas, delito del que están siendo víctimas refugiados y migrantes venezolanos en Colombia.

Esta jornada musical hace parte de la campaña ‘Tu vida cambia’, liderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



Para la realización de esta campaña, durante el 2019, se recorrieron caminos y carreteras transitados por los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, con el fin de llevarles a través de la música mensajes de información y prevención para que no caigan en la trampa de las redes de trata de personas.



Y durante este mes, y en línea con las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del Covid-19, continuará de otra forma su labor pedagógica en la prevención de este delito, que incluye el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro del mismo país o al exterior, con fines de explotación para obtener dinero o cualquier otro beneficio.

La agrupación Vos y Yo está compuesta por músicos del estado Zulia, de Venezuela. Foto: Particular

Por eso ‘Tu vida cambia’ migra al mundo digital y, como parte de la nueva etapa que comienza, presentará cuatro conciertos virtuales de gaita venezolana, género musical insignia del país vecino, y que hacen parte de la labor educativa que se viene cumpliendo entre esta población para que se proteja del delito de trata de personas.



Vos y Yo, integrada por cinco músicos provenientes del estado de Zulia, en Venezuela, y residentes en Colombia, además de interpretar ‘Tu vida cambia’, el tema central de la campaña, presentarán “canciones que reflejan nuestra idiosincrasia y sentir por nuestra tierra y sé que los colombianos también se identificarán y se sumarán, es nuestra intención, porque hay ritmos similares entre nosotros que somos hermanos”, apunta Rincón, fundador y vocalista de la agrupación.

El presentador Marcelo Cezán también se unió a esta iniciativa y será el conductor de estos conciertos virtuales y abiertos con Vos y yo, cuya primera edición será este sábado, 6 de junio, a las 6 p. m., y que en alianza con la Casa Editorial EL TIEMPO se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de EL TIEMPO, de las redes sociales del artista colombiano y de la fan page en Facebook de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia.



Cuando le propusieron a Cezán apoyar esta campaña no lo pensó dos veces por el cariño que le profesa a la población venezolana. “Yo tengo un vínculo histórico con Venezuela porque toda la familia de mi padre se radicó allí hace más de 30 años y conozco su cultura, su gastronomía y su gente. Mis navidades yo las iba a pasar a Valencia”, recuerda el actor y cantante que a finales de los 90 también vivió en ese país.

En estos espacios como este en Popayán, los venezolanos reciben mensajes informativos sobre la trata de personas como principales modalidades, formas de detección, cómo prevenirla y denunciarla. Foto: Particular

Con la campaña ‘Tu vida cambia’, que apoya el artista nacional, se ha impactado a 4.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y que se encuentran en Colombia y busca prevenir las modalidades más comunes de la trata de personas que son la explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad ajena y matrimonio servil.



Las actividades de la campaña están dirigidas a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, particularmente a quienes han estado atravesando Colombia a pie. El año pasado se realizaron 58 presentaciones en vivo en Guajira, Arauca, Norte de Santander, Santander, Valle, Tolima, Cauca y Nariño.



En estos espacios los venezolanos recibieron materiales con mensajes informativos sobre la trata de personas como principales modalidades, formas de detección, cómo prevenirla y denunciarla.



Cezán y Rincón, líder de Vos y Yo, invitan a venezolanos, colombianos “y a todos los que quieran” a conectarse con la primera edición de esta serie de conciertos virtuales en los que se le rinde homenaje a la gaita zuliana, “un género original del estado de Zulia, que es bailable, muy rumbero y alegre y que también ambientará esta jornada en la que se le brindará información muy importante a la población venezolana más vulnerable y que no la está pasando bien hace mucho tiempo”, dice el colombiano.



El concierto “será un momento para compartir alegrías, nostalgias y recuerdos y también para que la gente venezolana se sienta como en casa, en una reunión íntima, como de viejos conocidos que se reúnen a escuchar y gozar canciones al ritmo del cuatro, la tambora, la charrasca y el furro y que no solo invitan a añorar sino a bailar, una característica importante de nuestra gaita zuliana”, explica Rincón.



Para seguir el concierto de este sábado, 6 p. m., conéctese en Facebook en @OIMColombia, EL TIEMPO en YouTube y en Instagram a @marcelocezan y YouTube Marcelo Cezán Oficial. Y los próximos 13, 20 y 27 de junio, véalos en Facebook en @OIMColombia, y en Instagram a @marcelocezan y YouTube Marcelo Cezán Oficial.



Por: Flor Nadyne Millán M.

Twitter: @NadyneMillan

FLOR NADYNE MILLÁN

Para EL TIEMPO