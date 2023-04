La cocina es uno los lugares más importantes de una casa, quizá el más importante ya que la elaboración de los alimentos es una de las tareas más trascendentales en el hogar. Por esta razón, mantener la cocina limpia y organizada es un aspecto clave. A continuación les presentamos algunas recomendaciones de expertos para clasificar los utensilios de la cocina.

El portal WikiRIOJA define el utensilio de cocina como una pequeña herramienta de mano que se utiliza para la preparación de alimentos. "Las tareas más comunes en la cocina son cortar los alimentos a la medida, calentarlos en el fuego o en la cocina, hornearlos, molerlos, mezclarlos, mezclarlos y medirlos; para cada tarea se fabrican diferentes utensilios", explica.



Según ese sitio, el número de utensilios en una cocina doméstica varía en función del tiempo y del estilo de cocina, y los utensilios se clasifican en función de su uso y/o material de fabricación. Los utensilios más comunes son los siguientes:



Utensilios de madera: cucharones, cucharas, espátulas, tenedores, tazones, jarros, etc.

Utensilios de metal: pinzas, espumaderas, cuchillos, tijeras, abrelatas, etc.

Utensilios de plástico: palas, espátulas, ralladores, tablas de cortar, moldes de pan, etc.Utensilios de vidrio: vasos, jarras, tazas, copas, etc.

Utensilios de cerámica: platos, tazones, tazas, etc

Utensilios de cocinar: cazuelas, sartenes, cacerolas, etc.

La cocina es un lugar clave en una casa. Foto: iStock

Utensilios de servir: platillos, tazas, cubiertos, etc.

Utensilios de preparación: tablas de cortar, ralladores, batidoras, etc.

Utensilios de limpieza: escobas, trapeadores, baldes, etc.

Utensilios decorativos: jarrones, adornos, etc.



Además, de acuerdo a WikiRIOJA existen tres clasificaciones de los equipos, herramientas y utensilios utilizados en la elaboración de alimentos: El equipo de preparación: esterilizadores o sistemas de lavado. El equipo de procesamiento térmico: hornos y freidoras y el equipo de conservación: congeladores y deshidratadores.



El sitio Gastronómica Internacional clasifica el equipo de cocina en tres grandes grupos: Equipo mayor de cocina, equipo medio de cocina y equipo menor de cocina, pero estos ya tienen más relación con un restaurante.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS