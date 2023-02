En TikTok, Instagram, Pinterest y básicamente en todas las redes sociales hay millones de recomendaciones de belleza, pero hay que tomarlas con precaución.



Antes de aplicarse el sumo de cualquier cítrico o un aceite en la piel, es necesario tomar en cuentas varios aspectos para evitar resultados adversos, especialmente si se van a utilizar para una exfoliación.



Este proceso ayuda a remover células muertas que se acumulan en las capas superiores de la piel, además de otros beneficios como incrementar la circulación y facilitar la absorción de productos como cremas y sueros, como explica Palmolive en su blog.



Lea acá: (Exfoliar, una forma de ‘resetear’ la piel)

"Si exfoliamos diariamente podemos hacernos más vulnerables al Sol y producirnos quemaduras o irritaciones en la piel" FACEBOOK

TWITTER

Mucho se ha dicho sobre la exfoliación, que si debe ser física o química, que si solo se debe hacer una vez a la semana o cada quince días, que si no se deben añadir alimentos o productos naturales.



Hay tanto de largo como de ancho y depende en gran medida de los dermatólogos.



Por ejemplo, la doctora Lidia Maroñas, de Clínica Dermatológica Internacional le dijo a Vogue que lo más importante no es eliminar la exfoliación de la rutina facial, sino limitar su frecuencia.



"Es un hábito excelente siempre que se realice de forma controlada (de 1 a 3 días en semana, según el tipo de piel) y con productos suaves que no irriten ni sean abrasivos", afirmó.



Siga leyendo: (La exfoliación, retire impurezas y células muertas de su piel)



Por su parte, Pilar Navarro Dermatología añade en su blog que si exfoliamos diariamente "podemos hacernos más vulnerables al Sol y producirnos quemaduras o irritaciones en la piel".

Facebook Twitter Linkedin

La exfoliación ayuda a la piel a eliminar las células muertas para que se vea más lozana y con brillo. Foto: 123rf

Otros prefieren recomendar productos dermatológicos, pues cuentan con las pruebas, ingredientes y cumplen con regulaciones sanitarias, lo que garantiza su seguridad.



Sin embargo, el bolsillo no siempre alcanza para comprar estos productos -que suelen ser costosos- y muchas personas optan por lo casero.



Aquí le contamos cuáles son los ingredientes más amigables para hacer una exfoliación en casa.

Sal o azúcar

La sal y el azúcar son los exfoliantes naturales por excelencia. Los gránulos pequeños son los mejores aliados para retirar las impurezas de la piel.



La dermatóloga Doris Day añadió las sales inglesas o de Epsom. "Dependiendo de la concentración, puedes usarlas para todo: limpiar tus muebles, eliminar los callos de los pies y aliviar la irritación de tu piel", dijo a CNN.



Pero hay que tener cuidado, pues en ocasiones el grano es muy grueso y puede causar microheridas en la piel.

Café

Además de su rico olor, el café puede usarse como exfoliante natural. La cafeína se emplea en cremas, sérums, mascarillas, contorno de ojos, y otros cosméticos con mucha frecuencia, ya que se le atribuyen características que previenen la aparición de arrugas y retrasan la pérdida de elasticidad.



Para utilizar café en casa se puede acumular el residuo en un recipiente limpio y seco. Cuando haya suficiente se puede mezclar con un aceite esencial o de almendras y utilizarlo en la ducha para exfoliar el cuerpo.



Solo se mezcla y se aplica sobre la piel haciendo movimientos circulares y ascendentes.

Miel

La miel se puede mezclar con los ingredientes mencionados anteriormente. En una taza se puede mezclar con azúcar o con café para aplicarla en el cuerpo.



"Este exfoliante natural combina las propiedades nutritivas de la miel, con la acción exfoliante del azúcar y la almendra pulverizada. La miel es un gran aliado para tu piel, especialmente si es propensa al acné o si presenta cicatrices, pues acelera el proceso de renovación celular", menciona Palmolive.



Además: (Belleza / Exfoliantes antimanchas ¡solución semanal para borrarlas!)

Las recomendaciones para una exfoliación casera

Facebook Twitter Linkedin

Tenga presente que si utiliza algún cítrico como el limón en la piel debe retirarlo muy bien para evitar manchas. Foto: iStock

1. Las personas con problemas dermatológicos como psoriasis, eczemas o rosácea no deben practicarse exfoliaciones caseras. Están contraindicadas cuando hay heridas o irritaciones en la piel.



2. Si usa exfoliantes caseros preparados con cítricos como el limón o la naranja, cerciórese de retirar muy bien la mezcla de la piel del rostro y el cuerpo para evitar que se le formen manchas al exponerse al sol. Acto seguido, no olvide aplicar bloqueador solar para protegerse aún más de este riesgo.



3. Tenga cuidado a la hora de aplicar. No imprima demasiada fuerza en los movimientos circulares porque puede maltratar su piel.



4. Si planea broncearse es aconsejable hacer la exfoliación días antes. Esto le ayudará a que los productos bronceadores actúen mejor y el resultado sea un tono acanelado más parejo y duradero.



5. Para evitar lesiones y alergias en la piel, es preferible que se exfolie antes de la depilación, y aún más si lo hace con máquina de afeitar o cera.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO