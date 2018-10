Uno de los dos se va a vivir a otra ciudad: una decisión de pareja

Que un miembro de la pareja tenga la opción de irse a otra ciudad o país, ya sea por trabajo u otras circunstancias, generalmente suele ser un hecho positivo, pero no necesariamente fácil de enfrentar.

Esto implica tener que tomar decisiones que pueden impactar varias áreas de la vida de cada uno y de la pareja, pues a veces implica que el otro se vaya solo.



En estos casos es importante no juzgar la posición tanto del que se queda como del que se va, pues es una situación especial que genera una dinámica diferente y, en muchos casos, imprevista. Estos son algunos consejos para tomar la mejor decisión.



Conversar con calma. Es importante generar espacios para hablar con sinceridad sobre lo que cada uno siente, sin forzarse a tomar todas las decisiones inmediatamente. La decisión más importante es si se van juntos, o si continúan la relación a distancia o si la terminan. Tomarla es un proceso y no una reacción del momento.



Entre dos. En el contexto de los vínculos de la pareja, esta es una decisión que los implica a los dos y no es una consideración unilateral. No hay que afrontar esta situación con resignación, como si fuera algo inevitable, dejando que sean las circunstancias las que decidan, sin tomar partido esperando a que la otra persona se vaya para pensar qué hacer.



Es importante conversar abiertamente sobre lo que implica la mudanza de uno de los miembros de la pareja para la relación en sí. Esto incluye lidiar con los sentimientos que los unen, pero también considerar otros factores de manera más objetiva y pragmática.

Sentimientos encontrados. Asumir que esta circunstancia genera muchas emociones. Por un lado, si esto implica que el otro progrese en su vida o tenga logros adicionales, el amor que se tiene al otro incluye alegrarse por las cosas buenas que le sucedan. Pero, por otra parte, produce tristeza, rabia, frustración, dudas y se vuelve una disyuntiva en la pareja. Esto se traduce en miedos reales, como perder el afecto del otro, quedarse solo, y en dudas como de si darle o no una oportunidad a la relación. Es un reto para la pareja entender y procesar todos estos movimientos emocionales.



Ventajas para el que se va y para el que se queda. Aunque esta situación suele verse en términos de que quien se queda pierde, porque generalmente sigue en las mismas actividades, y el que se va gana, porque para él todo es nuevo, también es cierto que es una oportunidad para ambos. Cada uno puede decidir enriquecerse y generar nuevos aprendizajes.



Una relación a distancia. Existen muchos paradigmas sobre las relaciones a distancia, y estas creencias llevan a generar dudas e incertidumbre. Pero es también una opción, y muchos se dan la oportunidad de intentarlo.

MARÍA ELENA LÓPEZ

PSICÓLOGA DE FAMILIA