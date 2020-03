¿Cómo lograr un clóset inteligente?

Un clóset inteligente es aquel que tiene todo lo necesario para vestir mejor con menos. En otras palabras, es un armario funcional que se adapta a las necesidades de cada quien y que facilita el proceso de selección de atuendos en el día a día.

El éxito de lograrlo radica en la organización, clasificación y visualización de cada una de nuestras prendas. Según Mónica Gamboa B., experta en imagen personal y profesional, “un clóset inteligente debe estar filtrado por lo que te gusta y lo que no, lo que te hace sentir bien, lo que va de acuerdo al estilo personal, lo que es de tu talla actual y las prendas que están en buen estado”.



A continuación le presentamos una guía para crear un ‘fondo de armario’ consciente y responsable.

1. Clasificación: realice un inventario de las prendas, zapatos y accesorios

Analice qué le falta, qué le sobra y en qué debería invertir si realmente es necesario. Mariana Cobos, asesora de imagen, asegura que “un armario inteligente y efectivo consiste en un 5-5-5-5”, es decir, “cinco blusas, cinco pantalones (incluidos shorts o faldas), cinco abrigos o chaquetas y cinco zapatos”. Por su parte, Mónica Gamboa B. agrega que también debe tener una correspondencia con el estilo de vida de la persona. “Por ejemplo, si el 70 % de tu tiempo lo pasas en el trabajo, el 70 % de tu clóset debería corresponder a prendas que te sirvan para esa actividad”.

2. Clóset detox

Haga una limpieza cada tres o seis meses y reconsidere las piezas que no usa hace mucho tiempo. “Una prenda que no te has puesto en los últimos seis meses es definitivamente algo que no te gusta o que no te hace sentir bien (exceptuando las prendas de ocasiones especiales). El problema de estas prendas que has dejado de usar es que lo único que hacen es dificultar el proceso de selección”, comenta Mónica Gamboa B. ¿Qué hacer con ellas? Las alternativas son tres: donarlas, venderlas o adaptarlas. “Por cada prenda que compres, dona una”, complementa Mariana Cobos. Tenga en cuenta que el objetivo es tener un clóset consciente y responsable.

3. Organización

El orden es el factor fundamental para lograr un clóset inteligente. Puede organizar y guardar desde una lógica de uso: agrupe las prendas según su funcionalidad, color, ocasión o estilo.

“La organización de un armario es un tema muy personal, a todos nos funcionan metodologías diferentes. Hay personas que les funciona más por colores, otras por formas de las prendas (ejemplo: primero blusas sin mangas y después con mangas), otras por ocasiones de uso, etc. Lo importante es encontrar la metodología que más te facilita el proceso”, recomienda Gamboa. “En cualquier caso, recomiendo separar las prendas superiores de las inferiores”, agrega. Intente usar un mismo modelo de gancho y colocarlos en la misma dirección. Los accesorios pequeños guárdelos en cajas.

4. No olvidar lo básico

Hay prendas que son indispensables debido a su versatilidad y funcionalidad. En esta lista se encuentran prendas que se pueden combinar entre sí, como una blusa blanca, un jean azul neutro, un blazer o un pantalón negro, por nombrar algunas. Por lo general, estas son las prendas que más se usan. “Una prenda funcional debe ir acorde a tu estilo personal, a tu estilo de vida, a tu tipo de cuerpo y talla. Eso significa que esa prenda funciona para ti”, dice Gamboa.

5. Optimizar y combinar

Si ya tiene sus básicos definidos, arme o anote posibles combinaciones, no solo de prendas sino de colores. “Otro tip es crear una rueda con las prendas para que no repitas lo mismo. La clave está en probar combinaciones y ser más conscientes. Si ya usaste una blusa amarilla con un pantalón negro, la próxima vez ensaya con otro color”, agrega Mariana Cobos.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - @camilavillamiln

Para EL TIEMPO