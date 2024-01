Así fue la visita de los turistas que llegaron en el primer yate de lujo a La Guajira

“Nunca había venido a Colombia, pero mi primera percepción al llegar a este país es que es mágico, me siento emocionada por compartir con su bonita cultura, su hermosa gente, y conocer sus coloridos vestuarios y artesanías”, expresó Tammy Brideau, una de las 40 turistas que arribaron en el yate de lujo que llegó ayer al Cabo de la Vela en el departamento de La Guajira.



Siga leyendo: (Histórico: llega por primera vez a La Guajira un yate de lujo con 40 turistas).

La embarcación, llamada Emerald Azzurra de la línea de cruceros Emerald Cruises, desembarcó en territorio colombiano a las 8 de la mañana, siendo recibidos por la comunidad wayuú local.



Este crucero fue diseñado específicamente para acceder a puertos de menor tamaño inaccesibles para otras embarcaciones similares, e inició su itinerario el 6 de enero desde Barbados, atravesando destinos como las islas San Vicentes y Las Granadinas, Aruba, Curazao y el Cabo de la Vela. Además, la nave tiene programadas paradas adicionales en Santa Marta y Cartagena, antes de concluir su travesía en Panamá.

Experiencia turística

En el Cabo de la Vela, joya oculta de Colombia, los turistas se sumergieron en una de las playas más serenas y paradisíacas que puede brindar esta región del país. Durante esta visita turística se organizaron actividades que brindaron a los visitantes internacionales la oportunidad de disfrutar de paisajes únicos y experiencias culturales.



Las primeras impresiones de los turistas al llegar al Cabo de la Vela fue asombro y felicidad porque percibían que no era un recibimiento común a los que habían tenido en otras oportunidades.



Tammy, proveniente de Canadá, asegura que lo más importante que encontró al pisar suelo guajiro son las personas y su cultura. “Me sentí muy emocionada porque vi a todas las personas, a toda la comunidad, que venían a recibirnos”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Yate de lujo que desembarcó en Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira. Foto: Fontur

Luego de desembarcar y una primera interacción con los habitantes locales, los turistas hicieron una caminata de aproximadamente 15 minutos desde la playa hasta la ranchería Juyá, donde recibieron una breve charla sobre la cultura y un taller de tejido que duró más de una hora, en el cual muchos de ellos quedaron maravillados por las mochilas y sombreros que les brindaron sus anfitriones.



“Todos fueron muy amigables, me obsequiaron sombreros y mochilas, y disfruté mucho su cultura... La verdad ha sido una experiencia asombrosa”, detalló Tara Clavenna, otra de las turistas emocionada por cada destello de color que veía en el ambiente costero.



Después de esta actividad, los turistas caminaron durante otros 15 minutos para realizar una visita a la escuela del Cabo de la Vela, donde los estudiantes les entregaron a cada visitante una manilla, y recibieron una mini clase de palabras básicas en wayuunaiki.



Lea también: (Mendoza deliciosa: entre vinos y restaurantes con estrella Michelin).

Facebook Twitter Linkedin

Los turistas se deleitaron con la interacción cultural, las experiencias y los paisajes maravillosos. Foto: Fontur

Luego de estas lecciones de traductores especializados, esta actividad finalizó con una representación musical: los alumnos de la escuela cantaron el himno nacional de Colombia en wayuunaiki y recibieron una donación de útiles escolares.

Los turistas quedaron extasiados luego de ese intercambio cultural, y se dirigieron a las playas del Cabo de la Vela, donde tuvieron tiempo libre para comprar artesanías y productos que les ofrecía el comercio local.

Mutuo beneficio

Facebook Twitter Linkedin

Los turistas tuvieron la oportunidad de interactuar con niños locales. Foto: Fontur - Presidencia

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que la llegada de esta línea de cruceros genera nuevas oportunidades tanto para los habitantes de estos territorios, como para los empresarios y visitantes interesados en conocer las experiencias inolvidables que ofrecen los hermosos destinos colombianos.



Por su parte, Álvaro Balcázar, Gerente General de Fontur, señaló que “recibir a turistas extranjeros en el Cabo de la Vela, sin duda, es un hecho que genera un impacto positivo al dinamizar la economía local y enriquece las experiencias de los visitantes”.

Sobre la experiencia de los turistas en suelo guajiro, Claudius Docekal, vicepresidente de Implementación Oceánica de la línea Emerald Cruises, dijo que “fue una visita mutuamente gratificante con la comunidad wayuu, lo que fue de suma importancia para nosotros”.



Le puede interesar: (Colombia, un destino ideal para los cruceros).



Además, agregó que sin ninguna duda los turistas se deleitaron con la interacción cultural y regresarán a sus lugares de origen maravillados por la experiencia y los paisajes únicos de La Guajira, conocido como el desierto más septentrional de Suramérica.

Lo que se espera de los cruceros en 2024

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, hace este análisis: “La industria de cruceros en Colombia experimenta un resurgimiento sin precedentes en la última temporada: las recaladas aumentaron 151 por ciento y la llegada de pasajeros subió 346 por ciento”.



Al finalizar la última temporada 2022-2023, se lograron avances como el aumento de la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas.



Según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.



Además, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio ‘Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destination Economies’, se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024.



Esta cifra no es solo cuantitativa. Es también un testimonio de la creciente confianza de las líneas de cruceros en el país.

Más noticias aquí