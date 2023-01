Uno de los propósitos que se hacen las personas año tras año es la de iniciar una rutina de ejercicios. Sin embargo, practicar un deporte o ir al gimnasio se puede convertir en una meta fácil de abandonar.

Realizar ejercicio de manera regular hace parte de un estilo de vida saludable, esto también contribuye a la salud física y a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares.



Estudios recientes apuntan a que la actividad física ayuda a prevenir y mejorar los trastornos de ansiedad y depresión. Sin embargo, asistir al gimnasio no es tan fácil para muchas personas y resultan abandonándolo.



(Siga leyendo: Ansiedad y depresión: cómo la actividad física ayuda a la salud mental).

Lo principal será no generar miedos y ansiedades frente al gimnasio, en muchas ocasiones las personas tienden a pensar que serán juzgadas al asistir a estos lugares. Como segundo punto se recomienda tener claro los objetivos que se van a tener en el gimnasio, pues estos no son los mismos para todas las personas.



El cirujano Maxwell Maltz, mencionó que para crear un hábito se necesita una duración de 21 días. Ya que las neuronas no son capaces de asimilar una nueva forma de comportamiento en un tiempo menor.



(Además: ¿Bebida milagrosa? Los beneficios y propiedades del té Matcha).

A la hora de iniciar una rutina es importante respetar los días de reposo, ya que los músculos necesitan tiempo para recuperarse. Si una persona realiza ejercicio sin reposo o en exceso se sentirá exhausta y abandonará la rutina.



Otro planteamiento es plantear metas realistas teniendo en cuenta el estado físico de las personas, pues es un paso a paso que llevará cierto tiempo dependiendo de la dieta que se realice y los ejercicios.



(Siga leyendo: ¿Tomar agua con limón sirve para adelgazar? Esto dicen los expertos).

Es importante resaltar que la calidad es más importante que la cantidad, si una persona no puede entrenar el mismo tiempo todos los días (por ejemplo una hora), puede hacer una cantidad inferior (como 10 minutos).



Entrenar el tiempo que se considere necesario, ayudará a las personas a mantener el cuerpo activo y a no caer nuevamente en el sedentarismo.



Como tips adicionales las personas pueden entrenar en pareja o en grupo y así motivarse unos a otros.

Más noticias:

Cócteles: algunas ideas sin alcohol para fiestas infantiles

Té de canela con Laurel, ¿para qué sirve y cuáles son sus propiedades?

Vinagre blanco: todos sus usos fuera de la cocina

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS