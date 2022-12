La cena de Navidad es, por tradición, uno de los momentos más importantes de la celebración. Las familias reunidas alrededor de la mesa, los mejores platillos de la gastronomía casera y la calidez de compartir los alimentos con nuestros seres queridos lo convierten en todo un suceso, único en el año.



Es por eso que, según un reporte de Pinterest, las búsquedas sobre ideas para centros de mesa de Navidad han aumentado casi un 500 % en comparación con el 2021.



En esa línea, las personas han mostrado su interés en darle un toque original (+123%), mientras que otros se inclinan por la elegancia, ya sea con caminos de mesa elegantes (+164%) o con decoración (+33 %).



¿Y qué es lo que encuentran?



El centro de mesa, la pieza principal

Los centros de mesa deben tener coherencia con el resto de la decoración navideña. Foto: Istock

Si quiere tener una mesa de Navidad verdaderamente impactante, hay que empezar por el centro de mesa.



Tener un camino de mesa como base y añadir más adornos suele ser la vía más sencilla.



Para un toque más tradicional, se pueden añadir guirnaldas con adornos verdes y rojos. Las piñas de pino pueden ser el toque familiar y natural que necesita la mesa.



Las velas con aromas navideños como la canela crean un ambiente cálido y se pueden escoger a juego con la temática.



También agregarle arreglos florales le dará un look más moderno a la mesa.

Consejos de las expertas

Isabel Zúñiga, especializada en temas de decoración, hogar, alimentación y bienestar, escribió para la revista Clara que "lo realmente importante a la hora de elegir los centros de mesa navideños es tener en cuenta las dimensiones de la mesa. Por muy bonito que sea, si no va a quedar bien es mejor que no lo compres. Tanto un centro demasiado grande como uno demasiado pequeño pueden deslucir esa decoración que con tanta ilusión has preparado".

Sally Hambleton, una de las floristas más destacadas de España, recomienda que en general para un centro de mesa la prioridad es que lo que se utilice como decoración no represente un obstáculo para la conversación entre las personas que se sienten a la mesa.



Por eso, optar por cortar el tallo de las flores o empezar a construir de abajo hacia arriba puede ser la mejor opción.

Ideas para armar un centro de mesa fácil

Lo primero es tener claro el estilo de la mesa: si será elegante, minimalista, rústico o tradicional, entre otras opciones.



La gama de colores también es importante en la decoración de la mesa. Si va en línea con los adornos del árbol de Navidad será ideal.



El mantel se puede elegir teniendo en cuenta dicha gama. Si se busca un resultado elegante, lo más recomendado por las expertas es irse por un solo tono como el crudo y experimentar con adornos brillantes, blancos y dorados.



Si el mantel es oscuro, se le puede dar luz con velas y caminos en tonos claros.

La selección de los adornos dependerá del estilo elegido para la decoración. Foto: iStock

Para aquellas personas creativas, que prefieren la decoración hecha en casa, Zúñiga aconseja extender ramas artificiales de abeto y colocar sobre ellas velas, piñas, muérdago o adornos navideños. "Según su longitud, también puedes poner uno o varios centros de forma redondeada".



Las rodajas de madera también son una buena base para centros de mesa navideños. Sobre ellas se puede construir el paisaje tradicional navideño o un pesebre.



"Lo ideal es que combines dos o tres elementos, no más. No te costará nada encontrar pinitos miniatura, piñas, acebo y otros objetos similares, pero procura tener presente que menos es más", apunta.

