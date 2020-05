Cómo hacer que sus alimentos se conserven por más tiempo

No es solo cuestión de meter todo a la nevera. Saber qué producto va en cada compartimento y cuáles no deben ser refrigerados es muy importante.



Mantener en perfecto estado los alimentos y hacer que se conserven por más tiempo puede resultar todo un reto. ¿Cuántas veces no hemos abierto la nevera para darnos cuenta, con desilusión, que las frutas o verduras se echaron a perder sin haberlas probado?

Aunque no lo crea, esta es una situación muy común, en especial en quienes les gusta reunir muchas provisiones en casa para evitar salir a hacer mercado o, por el contrario, aquellos que van de compras muy poco y pueden pasar días sin mirar su nevera.



El chef y restaurantero Jaime Humberto Garzón, quien lleva dos décadas en el mundo de la gastronomía, conoce de primera mano las molestias de no conocer la manera adecuada de refrigerar los alimentos:



“Existen varios problemas: primero, los alimentos pueden perder sus propiedades nutritivas, pero también perder su sabor y quedar totalmente inservibles para el consumo. Problemas de higiene y el simple desconocimiento son las principales causas de esta situación, lo que nos lleva a otro dolor de cabeza y es que perdemos dinero. Nadie quiere comprar comida para tener luego que echarla a la basura”.



Garzón señala que para evitar estos inconvenientes, es muy importante conocer las propiedades de los alimentos, qué temperatura necesitan, así como las funciones de cada uno de los compartimentos de una nevera, porque, señala, no todo puede guardarse en cualquier parte.



Por su parte, Angélica Díaz, ingeniera de alimentos que investiga métodos de conservación agrícolas, señala que otra de las equivocaciones comunes tiene que ver con la conservación de la cadena de frío.



En este tiempo en casa no está de más tener en cuenta algunos de los consejos que estos expertos recomiendan si lo que se quiere es hacer que su mercado se preserve por más días.

¿En qué parte de la nevera?

Díaz, afirma que “es necesaria la temperatura correcta y el tiempo de refrigeración. Mucho o muy poco frío estropea los alimentos. Sacarlos de la nevera y volverlos a meter horas después también los daña”.



Y añade que “el problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto y puede significar un grave riesgo para la salud”.



No toda la nevera es igual, sino que está diseñada para conservar de manera diferencial cada alimento. Entre más alto sea un compartimento, más frío es y de eso depende la ubicación de los productos:



El congelador: Este es el lugar adecuado para carnes y pescado, ya que estar a una temperatura diferente los echa a perder.



No se recomienda meter ahí verduras suaves como tomates y lechugas. Tampoco es conveniente poner allí las salsas porque no se congelan bien y tienden a cortarse.



Algunos vegetales como arvejas, maíz desgranado y habichuelas pueden congelarse, pero antes deben ser cocinados parcialmente y enfriados en temperatura ambiente. Nunca congelar productos calientes.



Contrario a la creencia de muchos, descongelar y volver a congelar un producto no hace que se dañe, siempre y cuando no tenga contacto con superficies sucias. Eso sí, este proceso hace que los alimentos pierdan líquidos.



Zona media: Esta parte es ideal para productos lácteos y carnes embutidas como salchichas y jamón, ya que requieren temperaturas bajas sin que lleguen a congelarse.



En esta sección también van los alimentos preparados, aquellos que sobraron de la cena y que pueden ser consumidos después. También es el lugar ideal para todos los alimentos que en la etiqueta digan “una vez abierto necesita refrigeración”.



Cajones inferiores: Esta zona tiene una temperatura de entre 1 y 4 grados centígrados, la temperatura ideal para todo tipo de frutas y verduras, ya que mucho frío podría quemarlas.



Es importante tener en cuenta que no se deben juntar diferentes tipos de frutas y verduras, ya que su proceso de maduración es diferente. De esta forma, los gases que sueltan los productos maduros la integridad de los demás, provocando que se dañen y suelten malos olores.



Las puertas: Este es el lugar menos frío de la nevera, y ahí pueden ir los productos que requieren refrigeración pero no temperaturas tan bajas. En este punto se incluyen bebidas, salsas y productos envasados como encurtidos y conservas.

Trucos para que sus alimentos duren más

1. No todo va a la nevera, depende el alimento



Hay alimentos que, por su estructura molecular, les va mejor a temperatura ambiente. Tal es el caso de la papa, la yuca y los demás tubérculos, los cuales están mejor en un lugar seco y preferiblemente oscuro. Las cebollas también sobreviven más lejos de la luz y la nevera.



2. La importancia de los empaques



Cuando el frío toca directamente las frutas y verduras se produce lo que llaman “quemaduras de congelador”. Por eso son importante los empaques, que pueden ser bolsas plásticas o recipientes limpios y sellados. Evitar las mallas o dejarlos sin protección.



3. No es bueno llenar la nevera



Una cosa que hace a los refrigeradores ideales para preservar los alimentos es la circulación del frío. El problema es que una nevera llena impide este proceso, causando que no todos los alimentos estén a la temperatura adecuada. Esto, además, genera un mayor uso de energía.



4. Alimentos cocinados



Para guardarlos, es preferible no dejarlos a temperatura ambiente en ollas. Por el contrario, deben refrigerarse. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que no pueden meterse alimentos calientes al refrigerador, porque el cambio drástico de temperatura podría a ser perjudicial.



Mateo Chacón

REDACCIÓN VIDA DE HOY