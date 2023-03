Perder peso es un logro para muchas personas y más si ha trabajado en cuidar su cuerpo. Sin embargo, mantenerlo requiere de esfuerzo para que no exista un efecto "rebote".



Aquí le contamos qué puede hacer para mantenerse en el peso que tanto ha trabajado:



(Le puede interesar:Zumo de limón: preparación y beneficios para la salud).

Aliméntese de manera balanceada

Lo primero que debe hacer es seguir un patrón de alimentación saludable y realista, pues ya comenzó a bajar de peso, pero el reto ahora es emprender una apuesta por un estilo de vida saludable.



Intente consumir platos de comida bajo en calorías y con una buena fuente de proteína y vegetales. Ademas, trate de mantener un patrón en su consumo,pues la constancia es la cable, por eso defina sus comidas los fines de semana y planifique sus comidas para que siempre cuente con ellas.



(Le puede interesar:3 deliciosos batidos naturales para diabéticos).



No olvide desayunar, no es por nada que el dicho repetitivo de que el desayuno es la comida más importante del día. Desayunar le ayudará a no acumular hambre y a no tener atracones de comida.

Facebook Twitter Linkedin

Para perder peso se deben consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta. Foto: Maarten van den Heuvel. Pexels

Mueva su cuerpo constantemente

Tenga o no peso que perder, es necesario que mueva su cuerpo, no importa con qué actividad física lo haga, puede ser desde la danza, hasta el crossfit.

(Le puede interesar:Tostadas con aguacate: un desayuno nutritivo al alcance de su mano).



Lo ideal es que mueva su cuerpo de 40 a 90 minutos al día, pude realizarlo de una vez o por tiempos a los largo del día. Lo más importante es no ser sedentario.

No pierda de vista su proceso

Haga un seguimiento de su proceso, monitoree sus comidas, tendencias y antojos, siempre desde el balance, pero sin excesos.



(Le puede interesar:Batidos verdes: los mejores ingredientes, según expertos).



También, apóyese en sus familiares y amigos, cuénteles de sus avances y nuevos propósitos para comprometerse mucho más e incluso acompañarse en el proceso, pues tal vez exista alguien que este en su mismo proceso.



Siga trabajando en su disciplina y su constancia y, no olvide, disfrutar el proceso.

Más noticias

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS