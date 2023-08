El anís estrellado, también conocido como badiana de China o badiana, es una planta originaria de Asia que se ha ganado una reputación como un remedio natural efectivo para tratar problemas digestivos, como los gases y la hinchazón del colon.

Conocido científicamente como Illicium verum, el anís estrellado ha sido utilizado durante siglos en diversas culturas debido a sus propiedades curativas.



Si bien el anís estrellado puede ser beneficioso para aliviar problemas digestivos, es fundamental destacar que siempre es recomendable consultar con un médico antes de utilizar cualquier remedio, incluso los naturales.

Facebook Twitter Linkedin

Tanto el anís como la canela tienen propiedades aromatizantes. Foto: Imagen extraída de IStock

Un especialista podrá determinar la causa exacta de los problemas digestivos y recomendar el tratamiento más adecuado para cada caso particular. Si el anís estrellado es una opción segura según el médico, es importante saber cómo prepararlo para obtener los mejores resultados.



(Siga leyendo: ¿Si se traga un chicle se le puede pegar en los intestinos? Mitos de esta creencia).



¿Qué propiedades tiene el anís estrellado para tratar los problemas digestivos, especialmente los gases?



Carminativo: El anís estrellado contiene componentes como el anetol, estragol, limoneno, cariofileno y linalol, que le confieren propiedades carminativas. Estas propiedades permiten que la planta disminuya la acumulación de gases en todo el sistema digestivo, desde el estómago hasta el colon. Al reducir las flatulencias, los eructos y los cólicos, el anís estrellado puede proporcionar alivio a quienes sufren de molestias digestivas causadas por la acumulación de gases.



(Le puede interesar: ¿Qué alimentos no debe darle a un gato? Ojo con la alimentación de su michi).



Digestivo: Además de su acción carminativa, el anís estrellado es conocido por mejorar las digestiones difíciles y pesadas. Alivia no solo los gases, sino que también favorece el funcionamiento óptimo de todo el sistema digestivo y tiene propiedades antiinflamatorias que pueden calmar irritaciones en esta área del cuerpo. Por lo tanto, el consumo de infusión de anís estrellado puede ser beneficioso tanto para aquellos con problemas de gases como para aquellos con digestiones difíciles.

Diurético y detoxificante: Otra propiedad destacada del anís estrellado es su capacidad para actuar como diurético y detoxificante. Esto significa que puede ayudar a eliminar toxinas, líquidos retenidos y otros residuos del organismo. Por esta razón, el anís estrellado también se utiliza en tratamientos para adelgazar y para personas con problemas de retención de líquidos.



(Lea también: El examen para el corazón que deben hacerse los jóvenes que quieran practicar deportes).



Sus propiedades carminativas ayudan a reducir los gases y la hinchazón, mientras que su capacidad digestiva mejora la función del sistema digestivo y reduce la inflamación. Además, sus efectos diuréticos y detoxificantes contribuyen a la eliminación de toxinas y líquidos retenidos.



Sin embargo, siempre es fundamental obtener el aval de un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio natural a la rutina diaria, asegurando así un tratamiento seguro y efectivo para cada individuo.



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias

¿Enfermedades del corazón? Este examen le ayuda a saber si los tiene o tendrá

Todo lo que debe saber para hacer más confortable la vida de su perro de avanzada edad

'Influencer' murió tras seguir una dieta estricta de frutas exóticas y vegetales