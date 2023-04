El liderazgo es una de las características más importantes en cualquier aspecto de la vida humana. Sin embargo, desarrollar esta habilidad en el ámbito laboral permitirá el desarrollo profesional.



El liderazgo se define como la capacidad de organizar a otras personas para alcanzar un objetivo compartido. Por ello, se trata de un concepto que está relacionado con la capacidad de motivación y el trabajo en equipo, según afirma la página especializada Indeed.



Es así como las empresas valoran a las personas que son líderes, pues tienen la capacidad de construir equipos mucho más fuertes y lograr objetivos. Según afirma Indeed está comprobado que un líder es capaz de incrementan los niveles de compromiso de un equipo y se estimula el buen desempeño de quienes lo conforman.



Pero ¿Cómo se construye esta habilidad?



Confianza: Es importante transmitir confianza, pues estas personas tiene credibilidad, cumplen sus promesas y responden por sus actos. Tener esta característica genera relaciones solidas y permite superar las dificultades.



Capacidad de decisión: Esto es algo que se construye con la experiencia. Sin embargo, un buen líder es capaz de tomar decisiones efectivas en poco tiempo.



Trabajo en equipo: Un líder impulsa a su equipo y trabaja junto a él, por el contrario no lo humilla y está sobre este.



Resolución de problemas: Todos en la vida deberíamos solucionar problemas, no obstante, un líder tiene la capacidad de encontrar soluciones rápidas donde otros solo ven dificultades.



Capacidad para enseñar y guiar: Este no tiene más explicación que, cuando se trabaja en equipo, un líder no debe sobreponerse sobre su equipo, sino guiarlo y andar de la mano con él, aprender juntos y superar la adversidad.



Integridad: La integridad debe orientarse en la toma de decisiones éticas orientadas a lograr el bienestar de la empresa y sus trabajadores.

