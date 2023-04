Las nuevas generaciones han logrado que los piercing sea cada vez más aceptados en la sociedad.



Un área de las más comunes en las perforaciones es la nariz, en la que se pueden realizar al menos tres perforaciones. Sin embargo, la nariz es una zona delicada que necesita de especial cuidado cuando se perfora.



Aquí le contamos cuáles son los tipos de perforaciones de nariz y cómo podría cuidarlas.



Nostril

Uno de los más fáciles de ciudar. Foto: iStock.

El piercing nostril es uno de los más comunes de todas las perforaciones que se hacen las personas. En este piercing se perfora uno de los lados del cartílago que conforma los orificios nasales, en el que se puede poner un arete en forma de aro o con forma serpenteante en el que solo queda a la vista una pequeña bolita.



Para que el nostril se mantenga sano necesita de buenos cuidados y tiempo. Sin embargo, la cicatrización es lenta y puede tardar hasta 3 meses en estar sano, pues el tejido de la nariz es cartílago.



Así pues, la limpieza debe hacerse con agua salina o jabón neutro. Además, de mantener los orificios nasales limpios.

Septum

Una de las perforaciones más dolorosas. Foto: iStock.

El septum se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Este piercing es una perforación de la piel delgada que existe entre la unión de las fosas nasales y el tabique nasal.



Este tejido se encuentra en una zona muy sensible y, al perforarla, puede ser muy doloroso, incluso para limpiarla. De igual manera, es una parte de la nariz que está en constante movimiento al momento de hablar, limpiar la nariz o mover el labio superior.



La cicatrización del septum va desde 5 semanas hasta 6 meses. No obstante, los cuidados de las primeras semanas son fundamentales para este proceso.



Los cuidados que necesita es limpiar varias veces al día con suero o jabón neutro y no tocar o rotar la joya que se haya puesto.

Bridge

Tiene ese nombre porue se encuentra cerca a los ojos. Foto: Pinterest.

Ese piercing se considera nasal porque se perfora el comienzo del tabique, entre los ojos, por eso su nombre es puente en español.



Este tipo de perforación no involucra el cartílago ni el tabique, por lo que la cicatrización suele ser más rápida.

​

La cicatrización dura alrededor de ocho semanas. Para su cuidado es necesario que no se condense mucha sudoración humedad en la zona, para esto es recomendable limpiar con jabón neutro y a toques suaves.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS