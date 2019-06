Este es el método que utilizan los ‘millennials’ para ahorrar

Las prioridades de los millennials a la hora de ahorrar se dividen en educación y viajes. Según los expertos, para este propósito los hábitos y la tecnología son sus mejores aliados. Casa, carro o pensión no son, por el momento, de su interés.

Según Mauricio Giraldo, magíster en Economía y Finanzas y profesor de la Fundación Universitaria del Área Andina, “si le dices a un millennial ‘ahorra u obtén un crédito para pagar tu casa en 10 o 15 años’, muy seguramente no lo va a hacer, aunque para los padres o abuelos tener una casa o un carro era un símbolo de éxito”.



En cambio, la educación juega un papel fundamental pues el 39 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años en Colombia solo estudia, el 21 por ciento solo trabaja y el 24 por ciento estudia y trabaja, según el estudio ‘Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?’, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Karina Canchala, de 24 años, vive en Medellín y ahorra para su futura especialización. "Me postularé a una beca, pero puede que no lo cubra todo. Lo hago porque considero que al tener un nivel educativo superior puedes ser más competitivo en el campo laboral y darte una mejor calidad de vida”.



Giraldo dice que los jóvenes adquieren hábitos de ahorro para pagar sus estudios más allá de buscar créditos. “Tienen unos objetivos mucho más claros al ahorrar, entonces aplazan el tema familiar como matrimonio e hijos, para viajar o, aún más importante, educarse”.

Términos como CDT o fondos de libre inversión a veces generan inquietudes. De hecho, el 91 por ciento de los millennials tiene una cuenta bancaria en 11 países de América Latina, según la Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana, realizado por Tendencias Digitales.



Carolina Páez, quien vive en Bogotá y es estudiante de maestría en Ciencias Biológicas, dice: “Tengo una cuenta de ahorros en un banco y ahorro el dinero que me va sobrando. No recuerdo el nombre del tipo de cuenta, pero tengo entendido que tiene ciertas tasas de ganancias, según me explicaron. La verdad no estoy familiarizada con esa información, pero por consejos de mis papás la abrí”.



Por su parte, Canchala asegura que su método de ahorro consiste en el fondo de empleados de la empresa donde trabaja, pues así le descuentan un porcentaje fijo mensual.



A largo plazo, temas como ahorros para la pensión también son dejados de lado. Por ejemplo, Edwin Rodríguez, de 20 años, dice que no se ha interesado. “Siempre me ha atraído la idea de invertir dinero en empresas para asegurar un poco el futuro”. Los viajes también están incluidos en sus metas de ahorro.



Según Mauricio Caicedo, gerente de ventas de Despegar Colombia, para los millennials viajar no es un lujo, sino casi una necesidad. “Ocho de cada 10 prefieren programar sus vacaciones con antelación, lo que les garantiza acceso a buenas tarifas y a itinerarios que se adecúen a sus necesidades”.



Daniela García vive en Barranquilla y utiliza sus ahorros para viajar. “Si son cortos, uso dinero de mi cuenta y luego trabajo para reponerlo. Si son viajes más extensos y más lejos, sí me propongo empezar a ahorrar 4 o 6 meses antes para no llegar a la fecha con el dinero incompleto”.

Ahorro tecnológico

Si un millennial quiere ahorrar, la tecnología se convierte en un aliado. Alejandra Laverde vive en Cartagena y dice que su método de ahorro es retirar en efectivo el monto de sus gastos del mes y dejar lo que desea ahorrar. “Yo hago el proceso mental de mis gastos porque quiero sacar la visa americana de mi familia y financiar el viaje”.



Javier Sánchez, doctor en Administración, dice que otro aliado para llevar un control detallado de ingresos y gastos en tiempo real son las aplicaciones de los bancos, las notas del celular o las alertas de transacciones y retiros por mensajes instantáneos. “Llevar un control presupuestal concientiza a los jóvenes sobre sus niveles de consumo y, por ende, sobre la importancia de ahorrar”.



De acuerdo con Giraldo, los bancos y las aplicaciones fintech, que aplican la tecnología para mejorar las actividades financieras, están ayudando a que las personas se familiaricen más con el ahorro. “El joven de ahora está más enfocado en que el proceso sea práctico, rápido y ágil”.

Algunos ‘tips’ de ahorro

Hacer un presupuesto realista de ingresos y egresos, pues “una cosa es el salario y otras las deducciones”, dice Giraldo. Puede utilizar herramientas tecnológicas para tener un registro de dicho presupuesto. Definir metas de ahorros realistas y alcanzables, de esta forma, “los jóvenes lograrán victorias tempranas que los motiven a seguir ahorrando”, según Sánchez. Reducir gastos innecesarios como café, dulces o snacks, que se consumen de manera automática a diario. Por ejemplo, Daniela García asegura: “Trato de ahorrar en lo que me gasto en transporte y solo tomo taxi cuando es necesario, también evito comprar cosas que no necesito” Gastar menos de lo que gana, aunque sea algo difícil, en términos económicos es mejor que endeudarse.

DANIELA PINTO MOLINARES

Twitter: @Daniela_Paola_P