No enfoquemos la energía en problemas y escasez / De tu lado con Álex

Hay un fenómeno que suena básico y sin embargo es certero y nunca falla. Veamos: cuando una mujer está embarazada, de la nada, empieza a ver embarazadas por todas partes, se las tropieza en el supermercado, las ve en las películas y hasta entre sus amigas. O si un amigo nos cuenta que quiere comprar un carro amarillo, así suene a un color exótico, vamos a comenzar a ver carros amarillos en cualquier esquina. Estos incidentes son reales y, aunque pareciera, no tienen nada que ver con lo fortuito y mucho menos con lo esotérico.



La realidad es que aquello a lo que prestamos atención es lo que se nos hace más visible. Siempre ha habido mujeres embarazadas por las calles y miles de carros amarillos, pero, como no les habíamos puesto atención, no los veíamos. ¿Por qué lo traigo a colación justo ahora? Porque considero que la mayoría estamos enfocando nuestra energía en los problemas y en la escasez, lo cual nos abruma con más problemas y estrés.



Andamos empeñados en lamentarnos por todo lo que nos han prohibido y por lo que estamos perdiendo o podríamos llegar a perder. Los ojos del mundo están puestos en el conteo ascendente de los contagiados y las muertes. No se puede encender el televisor, leer un periódico ni hablar en familia o con amigos sin tratarse de algo distinto al covid-19. Este virus no solo amenaza con invadir nuestro cuerpo, sino que invade nuestra mente.



¿Qué pasaría si en vez de renegar por estar confinados en casa, cambiamos la percepción y le ponemos nuestra energía a sentirnos protegidos? ¿Qué pasaría si empezamos a fijarnos atentamente en lo que sí podemos seguir haciendo, aunque estemos encerrados, en lugar de lo que no podemos? Si lo pensamos mejor, no nos han prohibido muchas actividades que nos podrían alegrar la vida: escuchar música, bailar, cantar, ver el amanecer o apreciar el atardecer, echar chistes, comer rico, hacer ejercicio, festejar, hacer el amor, jugar o dialogar en familia, pintar, escribir...



¿Que nos toca buscar maneras novedosas si queremos lograr hacer lo que nos gusta? ¡Claro que sí, pero esto también tiene su encanto! La mayoría de personas se quejan por la monotonía y, no obstante, nunca han hecho nada para reinventarse.



¿Qué pasa si nos despertamos en las mañanas y lo primero que hacemos es agradecer 5 cosas (así parezcan mínimas) y antes de dormir hacemos lo mismo? Estoy segura de que pasaría lo que dice uno de mis autores preferidos, Wayne Dyer: “Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras... cambian”.



ALEXANDRA PUMAREJO

