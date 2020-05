Colombiamoda se confirma para el 2020 en un nuevo formato digital

El Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, confirmó la realización de Colombiamoda en el 2020 en un nuevo formato digital que buscará contribuir a la dinamización de esta industria desde los negocios, la moda y el conocimiento.



Desde el lunes 27 de julio hasta el domingo 2 de agosto, a través de plataformas digitales que estarán concentrados en la página web www.colombiamoda.com, los compradores especializados y consumidores podrán conectarse con las marcas y diseñadores de la industria que, desde la virtualidad, presentarán sus nuevas colecciones.

“Con un formato completamente distinto y en unas dimensiones muy diferentes a las que conocemos de Colombiamoda físico, buscamos mantener vivo el presente del Sistema Moda y desde los negocios, la moda y el conocimiento activar la economía y mostrar la perseverancia que tenemos como industria”, afirmó Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda.



En el seminario web “Noticias sobre Colombiamoda 2020”, se hizo énfasis en que Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda, más que pasarelas mostrará puestas en escena. “A través de puestas en escena artísticas de moda, queremos seguir mostrando el talento y la creatividad de la industria”, afirmó Leonor Hoyos, directora de la línea de Conexiones de Inexmoda.



Este eje de la feria que estará abierto al público con previa inscripción, contará con el formato “see now, buy now” (ver ahora, comprar ahora). Es decir que se podrán comprar los productos de las marcas desde el momento que serán presentadas, también mediante la modalidad online.



Así mismo, el evento contará con una plataforma que alojará las propuestas de marcas y diseñadores nacionales e internacionales en donde los compradores especializados podrán navegar la oferta de las marcas y así propiciar nuevas oportunidades.



En este escenario se tendrán categorías de productos como vestuario, textiles e insumos, productos para bioseguridad, calzado y marroquinería, entre otros, los cuales se exhibirán a través de catálogos y fotografías en esta plataforma dedicada a los negocios. Además, Inexmoda realizará asesorías y acompañamientos junto con expertos que guiarán a los asistentes en la aplicación del conocimiento.



Como novedad, Colombiamoda 2020 tendrá un componente de entretenimiento en línea donde la audiencia se conectará con diversas actividades vinculadas al estilo de vida. Aunque aún no se conoce la programación definitiva, los organizadores anunciaron una agenda que incluye encuentros de negocio, Pabellón del Conocimiento, master classes, venta al consumidor final, puestas en escena y entretenimiento. También está por confirmarse la lista de marcas y diseñadores participantes.



“El equipo de Inexmoda afirma que está en nuestras manos cambiar el curso de la historia, razón que impulsa a realizar un evento desde un formato diferente, que tendrá el propósito de seguir aportando al desarrollo de la industria y ser un generador de optimismo para sobrepasar la problemática mundial”, afirmó Inexmoda en un comunicado.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - @camilavillamiln

Para EL TIEMPO