Colombia está entre los cinco países con mejor índice de felicidad

En la mayoría de colombianos hay una convicción: somos el país más feliz del mundo, o al menos uno de los más felices. Con los años, distintos estudios han reforzado o desvirtuado ese pensamiento colectivo. Y aunque los dictámenes varían, lo cierto es que muchos, nacionales y extranjeros, aún relacionan a Colombia con la felicidad, y quizá no están tan lejos de la realidad.



(Le recomendamos: ¿Cómo ser feliz en 2021? Siga estos consejos)



La asociación mundial WIN, líder en investigación de mercados y de opinión, publicó recientemente una encuesta que explora las expectativas, la visión y las creencias de 38.709 personas mayores de 18 años en 41 países. En Colombia, el Centro Nacional de Consultoría fue el encargado de realizar la encuesta.

Los resultados de este sondeo mostraron cuatro hechos notables. El primero es que los colombianos continúan siendo uno de los pueblos que se perciben más felices. El país obtuvo el tercer índice de felicidad más alto del mundo, con un 77 %, junto con Ecuador. Así, según esta encuesta, Colombia supera en un 37 % el índice general a nivel mundial, el cual se ubicó en 40 %.



Solo Kirguistán y Kazajstán superan a Colombia y Ecuador, con 85 % y 78 %, respectivamente. El ‘top 5’ lo completan Azerbaiyán, con 76 %, y Nigeria, con 70 %. Macedonia del Norte, por otro lado, es el país con el índice más bajo de felicidad, con -3 %, seguido por Ghana, con 0 %, y Hong Kong, con 7 %.



(Además: 12 propósitos de Año Nuevo con nuestras mascotas)



WIN explicó que este índice de felicidad se define a través de una operación sencilla. A los consultados se les preguntó: “En términos generales, ¿en su vida usted se siente personalmente ‘muy feliz’, ‘feliz’, ‘ni feliz ni infeliz’, ‘infeliz’, ‘muy infeliz’?”, y ellos debían elegir una opción. Así, al número de personas que dijeron sentirse ‘felices’ y ‘muy felices’ se le restó el número de personas que dijeron ser ‘infelices’ y ‘muy infelices’.



Otro de los llamativos resultados está relacionado con el índice de optimismo, el cual también resulta de una operación matemática sencilla: al porcentaje de quienes consideran que el 2021 estará peor que el 2020 se le restó el porcentaje de personas que cree que estará mejor.



Este año Colombia registró un índice de optimismo del 29 %, según esta encuesta, lo que se traduce en 10 puntos porcentuales por encima del promedio mundial, el cual llegó al 19 %.



(De interés: Las 'apps' de citas no destruyen el amor, concluye estudio científico)



En este punto, WIN explica que, en términos prácticos, para la gente es más fácil ser feliz que ser optimista, y esto, agregan desde esa asociación, es especialmente notable entre los colombianos. Los resultados mostraron que en Colombia el 80 % de las personas se siente feliz, pero solo el 49 % es optimista.



En el mundo se notó la misma tendencia: el 43 % es optimista, mientras que el 54 % se declara feliz. Nigeria es el país más optimista, con 69 %. En contraste, Italia es el país más pesimista, con -43 %, seguido por Hong Kong, que obtuvo -34 %. Para WIN, puede que el pesimismo entre los italianos esté relacionado a la dureza del coronavirus y en Hong Kong, con las dificultades con China.

Expectativas económicas para 2021

El tercer resultado notable de esta encuesta de WIN tiene que ver con la economía. En el mundo, de manera general, el 2021 se percibe como un año de estrechez económica (solo el 25 % considera que será de prosperidad). Sin embargo, sin mostrarse optimistas sobre la economía del próximo año, los colombianos tienen mejores expectativas que el promedio mundial y que el promedio en Latinoamérica (ver gráfico).



También resulta interesante que, según los resultados, los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad se muestran más optimistas frente a la situación económica del 2021.

En Colombia, por ejemplo, el 31 % de quienes están en ese rango creen que será próspero, mientras que en el rango entre 55 y 64 años de edad ese porcentaje solo llega al 20 %, y disminuye al 16 % entre los mayores de 65. “El optimismo frente a la prosperidad económica disminuye con el aumento de la edad”, resalta el sondeo.



Por otro lado, la encuesta reveló cuáles son los países que creen que el 2021 será de prosperidad económica: Nigeria (72 %), Azerbaiyán (63 %), Vietnam (59 %), Kirguistán (58 %) e India (56 %). Y también cuáles son los que creen que el 2021 será de dificultad económica: Reino Unido (71 %), Austria (70 %), Italia (67 %), Bosnia y Herzegovina (66 %) y Bulgaria (64 %).



(Tenga en cuenta: ¿Quiénes deben separar basura por código de colores desde enero?)



WIN fue enfática en que “la pandemia no afectó de manera particular la felicidad de las personas alrededor del mundo, pero lo que deja es mucha preocupación por la situación económica”. Y concluye: “es una constante en todo el mundo”.

la pandemia no afectó de manera particular la felicidad de las personas alrededor del mundo, pero lo que deja es mucha preocupación por la situación económica FACEBOOK

TWITTER

¿Quiénes son más felices?

La última gran conclusión de esta encuesta es que, en Colombia, quienes son más felices son los jóvenes, los ricos, los bien educados y los que tienen trabajo.



Según WIN, cuando se detalla por edades, el índice de felicidad muestra, por un lado, que los adultos jóvenes entre los 25 y 34 años son los más felices (45 % neto de felicidad), seguido por los jóvenes entre los 18 y los 24 (44 % neto de felicidad). Y por otro, que el primer grupo tiene “una diferencia de 9 puntos con respecto a los mayores de 55 años” (36 % neto de felicidad).



En término de ingresos, la encuesta muestra que quienes tienen ingresos bajos tienen un porcentaje neto de felicidad del 29 %, en contraste al 56 % de quienes tienen ingresos altos. Así, con una diferencia de 27 puntos porcentuales, se puede concluir que “las personas de ingresos más bajos son más infelices, comparado con las de ingresos más altos”.



(Además: Por qué el año no termina realmente a la medianoche del 31 diciembre)



También se determinó que el nivel de educación influye en el nivel de felicidad. Esta encuesta de WIN asegura que “entre más alto el nivel educativo alcanzado, más alto el porcentaje de felicidad”, pues los resultados arrojaron que quienes tienen un nivel de educación ‘post- universitaria completa’ tienen un porcentaje neto de felicidad del 55 %, mientras que quienes no cuentan con estudios o solo hicieron educación básica alcanzan solo el 24 % de ese índice.



La asociación mundial, por otro lado, encontró que “los trabajadores de tiempo completo son los más felices, con un índice general de 45 %, seguido por los estudiantes con 44 %”. Por el contrario, agrega, “los desempleados son los menos felices con un 28 %, seguidos por los pensionados (32 %)”.



Por último, es válido preguntarse qué pasa cuando los datos se comparan entre hombres y mujeres. Pues bien, WIN aclara que “la encuesta muestra que no hay diferencia en relación al género y la felicidad”.

ELTIEMPO.COM