Colombia, con una de las tasas más altas de homicidios a niños

Colombia es uno de los países con mayor número de casos de homicidio a menores de edad en América Latina y el Caribe, según un informe global publicado este miércoles por Save the Children que también incluye el 'Índice de peligros para la niñez 2019'.

En ese índice, Colombia ocupa el puesto número 118 de los 176 países que fueron analizados. De acuerdo con Save the Children, para hacer el ranquin evaluaron el acceso de la niñez a la salud, educación, nutrición y protección frente a prácticas perjudiciales, como el trabajo infantil y el matrimonio infantil. Los datos utilizados son registros que vienen desde el 2000.



Aunque Colombia ha mejorado en algunos indicadores, sigue siendo, junto con Venezuela, uno de los países en América Latina y el Caribe en los que más se mueren menores producto de la violencia, pues por cada 100.000 habitantes hay un promedio de 20,9 homicidios en personas desde los 0 a los 19 años.



Otra de las preocupaciones, para el caso de Colombia, es el desplazamiento, pues 8 millones de personas han tenido que salir de su lugar de vivienda por cuenta de la violencia, lo que representa el 16 por ciento de la población nacional. Este total incluye a más de 7,7 millones de personas desplazadas internamente, el nivel más alto de desplazamientos internos en el mundo, más que Siria (6,2 millones), Somalia (2,6 millones) y Yemen (2,1 millones).

El panorama en la región

En el ranquin global, el país de América Latina y el Caribe con mejor desempeño es Cuba, seguido por Chile y Barbados. Y el país con peor desempeño en la región por tercer año consecutivo fue Guatemala, que es el único de la América Latina que está entre los 30 últimos. El siguiente país con el rendimiento más bajo fue Honduras, que ocupa el puesto 40. Venezuela, Haití y El Salvador completan la parte inferior de Latinoamérica.



Victoria Ward, directora Regional para América Latina y El Caribe de Save the Children, afirmó que en los últimos 20 años se han logrado grandes progresos a favor de la niñez y adolescencia. Sin embargo, se tiene a la violencia como la principal fuente de vulneración a sus derechos. "Hace cien años, tras una de las guerras más destructivas de la historia de la humanidad, Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, redactó la Declaración de los Derechos del Niño. Hoy en día, se han logrado grandes avances, pero todavía hay millones de niños y niñas a los que se les sigue privando de su niñez”.



El caso de Venezuela es el más llamativo, pues es uno de los tres países en el mundo que ha visto una disminución en la marcada de calidad de vida de niños y niñas desde el año 2000. De acuerdo con el informe, experimenta una crisis socioeconómica y política desde 2010, lo cual se ha visto reflejado en la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, la cual ha aumentado en un 40 por ciento (de 22 por 1,000 en 2000 a 31 por 1,000 en la actualidad) y el homicidio infantil ha aumentado en un 60 por ciento (de 15 a 24 muertes por 100,000 habitantes de 0 a 19 años).



Ante el panorama, todavía complicado para la niñez, Save the Children instó, a través de un comunicado, a que los gobiernos tomen medidas para que ningún menor de edad muera a causa de la violencia, y sea privado de su futuro.



"Reiteramos que es necesario que se garanticen la protección y seguridad de la niñez en toda la región, respondiendo a su interés superior y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo que todas las niñas y todos los niños tienen. Asimismo, hacemos un llamado a los gobiernos para que atiendan la problemática de migración y desplazamiento que afecta a la región, dando seguimiento a los compromisos asumidos como parte de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", concluye el documento.



Redacción Vida