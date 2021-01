Medio siglo sin Coco Chanel, la diseñadora que liberó a la mujer

Todos saben quién fue Chanel, todas saben que existe el largo Chanel. La ilustración de Jean Cocteau de junio de 1937 muestra a la incomparable mademoiselle vestida con una robe de soir (vestido de noche) y refleja la típica silueta de la mujer francesa, flaca, estilizada y con ese je ne sais quoi. Coco Chanel fue la primera mujer que hizo de su propia presencia un estilo y sobresalió por esa palabra sin traducción específica que los franceses llaman allure.



En su propia imperfección estaba su gracia; en su fealdad fuera del establishment de la época, su belleza, y en su pasión, su legado. Fue una imperialista cuya marca concibió ropa, accesorios y perfumes en una época de cambios y marchas y contramarchas de las mujeres. El imperio de las dos C no se fundó en 1910 en la Rue Cambon, estableció sus bases a medida que la pequeña Gabrielle iba creciendo, en cada idea, en cada relación, en cada hecho que marcó su vida.



Chanel vivió como quiso y marcó su independencia en una época donde las mujeres ni siquiera votaban. Su ejemplo de liberación es efectivo y a la vez poético, es estimulante y a la vez visual. Trajo dignidad a su concepción del estilo en su propia vida. ¿Quién se escondía debajo de esas hermosas prendas que diseñaba?

A los 11, la muerte de su madre, Jeanne Devolle, provocó que su padre, el vendedor ambulante Albert Chanel, un irresponsable, maltratador y mujeriego, la abandonara en un convento junto con sus hermanas Julia y Antoinette para nunca más aparecer.



En el dolor de ese abandono, la niña empezó a abrir los ojos y aprender el arte de la costura, los bordados y la pasión por el trabajo. De esa época llegó la inspiración para que Virginie Viard, la actual comandante de la nave Chanel, la primera mujer a cargo después de su fundadora, creara su presentación de alta costura verano 2020 inspirada en la infancia de la pequeña Gabrielle en la abadía de Aubazine.



El 21 de enero de este año, el Grand Palais se convirtió en el jardín de aquel claustro con una fuente con agua y pastos altos por donde las modelos desfilaron una colección dominada por los austeros blanco y negro y rica en materiales donde los clásicos cuellos blancos, las faldas largas y los vestidos camiseros parecían los hábitos de las monjas en versión couture. Aquellos hábitos de aquellas implacables y estrictas monjas que Chanel llamaba tías.



Cuando cumplió 18, y ya fuera del internado, alternaba dos trabajos. Era empleada en una tienda de ropa interior y de noche cantaba en La Rotonde, un cabaret en la comuna francesa de Moulins. Allí la conoció Étienne Balsan, que la bautizó con cuatro letras nada elegantes y poco discretas creando a Coco, el apodo más famoso de la industria de la moda.



¿Por qué Coco? Porque ¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero? era una de las dos canciones que cantaba. La rescató de aquel tugurio nocturno y la llevó a vivir a su castillo de Royallieu para educarla con protocolos y estilo y convertirla en su amante. De él tomó prestados sus pantalones, sus jodhpurs de equitación, sus sacos de tweed y sus camisas blancas. Y también sus amigos millonarios.



De allí se fue con el inglés Arthur Boy Capel, su único amor hasta que una noche de lluvia y una curva peligrosa truncaron su vida y el futuro amoroso de la diseñadora, que se abrazó con fuerzas a ese collar de perlas que había recibido como regalo de amor.

Popular y singular

Coco Chanel encantó a la aristocracia y a las masas. Por un lado, su seguridad, su trabajo con la moda y su propio look que, en perfecta concordancia con la propuesta estilística, sedujeron a esa élite de la cual dispuso para cimentar las bases de su casa de moda. Las masas vieron a la verdadera, a Gabrielle, a la niña abandonada que supo reconvertir su vida y consagrarse en una sociedad que muchas veces la miraba de costado. ¿Acaso fue el sueño americano de Francia?



Nunca tuvo nada que perder, al contrario, tuvo el mundo entero para llevárselo por delante. Y así lo hizo. Su estrella fue ser segura de sí misma desde que entendió que afuera del cabaret donde cada noche mal cantaba había una vida y muchas manos amigas esperándola, aun con el viento en contra de las guerras mundiales que lograron opacarla, mas no destruirla. Fue una pausa en su vida, como La Pause, su casa de la Riviera francesa que mira al Mediterráneo y construyó junto con su amante, el duque de Westminster.

Fue contemporánea a sí misma antes que a la época y esa manera de ver y sentir la vida fue el motor para concebir un vestuario que aún hoy es moderno. Genuina y honesta para con ella fue esa energía personal la que llegó en 360 grados.



Las mujeres de la época vieron en Chanel ese faro de seguridad que muchas, muchísimas, necesitaban para tener un sentido en aquellos años donde no podían hablar porque los corset no las dejaban respirar. Coco decidió ir con los hombres, confundirse con ellos, caminar a la par, seducirlos y lograr sus objetivos a corto y largo plazo. Ellos siempre fueron su motor, ya sea por el abandono, el amor, la muerte o el dinero que le proveyeron. Cuando pobre no dudó en amarlos, o hacerles creer que los amaba, y cuando rica los siguió amando y acompañando.

No tenía tiempo para perder y fue esa glotonería la que la llevó a vestirse con lo que tuvo a mano. Siempre se supo fea; de hecho, sus rasgos fuertes, como de pájaro, pudieron jugarle en contra, pero fue su manera de andar, de moverse, de vestir, de sonreír, de fumar, de conversar y de sentir lo que constituyó su lugar en el mundo. Fue consciente de su poder femenino y lo fue consolidando a medida que entendía que la ropa que creaba la ayudaba. Fue su propia prueba y error.



No era fácil ser mujer a principios del 1900. Salvo para Chanel, que vio más allá de lo evidente, de su alrededor y, sin nada que perder, salvo el patrocinio de sus amantes, decidió mostrarse libre desde su interior.



Allí forjó el estilo Chanel con prendas que usaban los hombres, sus amantes, sus amigos, sus amores. En su interior quería ser ellos, pero sin dejar de ser esa mujer con un buen sentido de la ambición. Supo construir un vestuario más económico con el cual las capas de las mujeres de la sociedad se podían confundir. Nunca usó joyas verdaderas salvo el collar de perlas que se convirtió en uno de los símbolos de su estética. Y fueron justamente los símbolos de los que se aprovechó para conquistar un mercado.



Consciente de su toque Midas aparecen en su ideología de moda desde el león que la representa como símbolo del zodíaco, pasando por las constelaciones y el tarot, ya que era una fanática de la astrología. Aunque puedan decir lo contrario, su moda fue masiva; ella misma usaba su propia ropa, que era parecida a la de la élite del momento. Los dorados de sus joyas y botones bijou eran falsos y representaron, quizás en una segunda lectura, ese brillo falso de una alta sociedad perfecta a la que descubrió mientras entraba por la puerta grande vestida de hombre.



No le fue mal. Nada mal. Las mujeres de la época vieron en ella algo más que una costurera que vestía raro, diferente. Vieron lo que ellas querían vestir, sentir y ser, vieron una aliada, una representante. Si bien la moda no es algo de primera necesidad, a veces ayuda más que una terapia psicológica.



Su vida fue un compendio de esos símbolos que supo capitalizar para su bien, para forjarse un presente y construir un pasado que no tuvo. De cada situación sacó provecho, todo y todos le dieron algo y ella supo darle poder. El vestido negro, además de liberación, también habla de luto, de pérdidas. Amó y fue amada, y también fue abandonada por decisión propia o porque la muerte le ganó la pulseada.



El amor masculino signó su vida desde pequeña. Y el de sus hermanas, a la deriva emocional: una se suicidó habiendo sido rechazada por el hombre que amaba y la otra bebió hasta morir después de un matrimonio fallido. Los hombres y el amor marcaron a cada una de ellas, hasta a la más fuerte, a la menuda y huesuda Gabrielle, que peleó batallas, ganó algunas y perdió otras logrando sobrevivir a fuerza, justamente, del próximo amor. Y también del desamor. Quizás por eso Coco decidió que el vestido negro fuera su caballito de batalla.



La famosa chaqueta de tweed es, en realidad, un cárdigan con costuras inteligentes construido para engalanar y disfrutar; era un guante que debía participar del cuerpo de quien lo llevase y no encapsularla ni oprimirla. Había que ser prácticas, ágiles y estar cómodas. Las mujeres también debían estar presentes incluso cuando solo quedara su aroma.

Chanel presentaba sus colecciones el quinto día del quinto mes del año, convirtiendo a mayo en todo un emblema. Así es que Chanel n.° 5, su primera obra maestra olfativa, la que la salvó con sus ventas desmesuradas, redunda en casualidades. Tiene su nombre porque fue la quinta muestra olfativa que el perfumista ruso Ernest Beaux le presentó de entre 10 opciones.



En 1920 nació una poción que según su inventiva ideológica traía buena suerte, olía a mujer y no solamente a rosas o almizcle. Fue la primera diseñadora francesa que osó ponerle su propio nombre y posó para su publicidad, adelantándose a Yves Saint Laurent cuando en 1971 se retrató por Jean Loup Sieff para ilustrar Pour Homme.



Los zapatos bicolores, con el taco mediano y la puntera negra, no son un capricho. Esa punta oscura hacía el pie más pequeño mientras que el color nude del cuerpo del zapato alargaba las piernas.



Siempre prefirió que la mujer hablara a partir de lo que llevaba puesto. Cuando diseñó la cartera 2.55, la de matelassé, decidió entrelazarle una tira de cuero a la cadena para evitar el tintineo de metal y llamar la atención. El 2.55 refiere a febrero del 55, fecha en la que fue creado.



Estamos en una época dominada por las tendencias sociales y culturales tanto por las marcas como por los diseñadores, y vienen como anillo al dedo aquellas palabras de Coco: “La moda no es solamente una cuestión de ropa. La moda está en el aire, nace del viento. Uno lo intuye. Está en el cielo y en el camino”.



¿La búsqueda del amor, las relaciones públicas y privadas fueron su talón de Aquiles? No siempre fueron color de rosa. Su ojo certero, sus sentimientos digitados y su corazón frío fueron el motor y el combustible que le permitieron seguir. Una vida sentimental intensa que nada tuvo de azarosa, ella sabía de quiénes rodearse, con quiénes tener una amistad y con quiénes tener otro tipo de relaciones. Siempre su temor fue ser abandonada. Coco Chanel siempre quiso ser amada.



Sus coqueteos amorosos le pasaron factura cuando en 1944 fue arrestada por el Comité de Depuración por presunción de Mata Hari durante la guerra y la mano salvadora fue la de su amigo Winston Churchill. Con un exilio en Suiza, tardó 10 años en volver al ruedo y tenía 71. Y París tenía a Christian Dior como nuevo emblema de moda. Con el cigarrillo entre los labios mientras clavaba alfileres, una Coco Chanel mayor y madura repuntó su estilo en la que fue siempre su casa, en el 31 de la Rue Cambon. Murió un domingo, el 10 de enero de 1971. Este año también fue domingo.

ALEJANDRO GARCÍA

LA NACIÓN (GDA - ARGENTINA)