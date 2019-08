Usted puede ser su propio ‘coach’ y lograr su crecimiento personal

Su propósito es ayudar y ahorrarles camino a los demás. Realizaron sus propias búsquedas y encontraron resultados positivos, por eso decidieron compartir sus experiencias con otros a través de libros y conferencias en las que entregan una serie de herramientas prácticas y su propio testimonio como prueba de que estas son útiles para vivir mejor.

Una de estas personas es Carolina Angarita, gerente general Colombia y VP & head digital Latinoamérica de Discovery, quien en su libro La magia sí existe invita a los lectores a encontrar su propósito de vida, a hacerse preguntas sobre sus propios miedos y creencias para encontrar respuestas que les permitan definir qué quieren hacer en la vida y cómo aprender a conectarse con la fuente de todo para hacer realidad los sueños.

Pilar Ortiz, autora de El Genio de la botella. Foto: Particular

Carolina no solo cuenta los hechos de su vida que la llevaron a ser hoy una persona completa y realizada, sino que entrega los nombres de los autores que le sirvieron a ella como guía, y los acompaña con ejercicios prácticos y concretos.



Claritza Martínez, una ejecutiva que estudió Administración, Finanzas y Mercadeo, en algún momento de su vida tuvo una crisis y llegó al coaching. A partir de este inició un proceso de cambio individual y espiritual que le permitió sentirse más plena con ella y con la vida.

Ella sostiene que los seres humanos sí tenemos las respuestas dentro de nosotros mismos, que solo necesitamos herramientas para encontrarlas. Estas herramientas son las que ella explica en sus charlas y en el libro que autopublicó titulado Eres tu mejor coach.



Actualmente, ella es coach (entrenadora) de vida y empresarial, y es la CEO de MentorU, la naciente plataforma en español que trata temas de espiritualidad y de crecimiento personal.

El sentido y

un propósito

de la vida es el faro que guía las acciones, es el camino de la vida, y brinda conciencia y dirección

TWITTER

Pilar Ortiz, una comunicadora social y periodista exitosa de Univisión, un día se quedó sin trabajo y sin noticiero, entonces se reinventó, y este proceso la llevó a convertirse en coach y conferencista. Una vez recorrió este camino, encontró que ella contaba con una serie de herramientas que podían ayudar a otros y publicó su libro El genio de la botella.

Los libros y las conferencias de estas tres mujeres son tan solo unos pocos ejemplos de aquellas personas que buscan tratar tanto aspectos prácticos de la vida como otros más trascendentales, y no pretenden solucionar problemas psicológicos ni de personalidad.



Su objetivo es ayudar a otros a encontrarse con ellos mismos, con su verdadera esencia, y a llevar una mejor vida. Podrían catalogarse como libros de autoayuda, cuya lectura ha aumentado en el mundo, no solo por la búsqueda de la felicidad sino por una necesidad inherente al ser humano.

La búsqueda

Marcela Valle Cuéllar, psicóloga logoterapeuta y directora del Centro de Atención Familiar Sanar Psicoterapia, explica que el ser humano siempre se ha preguntado por el sentido de la vida, pero que en esta época en que el consumismo y el valor de los seres humanos se mide, equivocadamente, por lo que hacen y lo que poseen, y no por lo que son, muchas personas cuando están en una crisis descubren que tienen un vacío emocional, porque la posición y el dinero no le dan sentido a sus vidas.



“En ocasiones, en ese momento, cuando más saturados y vacíos nos encontramos, nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestra razón de existir y para qué vinimos a este mundo”, explica Valle, y es justamente a través de estas preguntas como las personas llegan a encontrar un sentido y un propósito de vida.



Este sentido, explica Valle, es el faro que guía las acciones, es el camino de la vida, y brinda conciencia y dirección.



Carolina Angarita y Claritza Martínez tuvieron una crisis, experimentaron un vacío y encontraron sus propias respuestas. Esto no significa que las suyas sean las únicas, en el mundo hay muchas, como la religión, la ayuda a otros, la filosofía o la espiritualidad, y varios expertos, como los autores que ellas citan, coinciden en que es fundamental encontrarle una razón de ser a la vida para ser feliz, y en este proceso es necesario conocerse a sí mismo, perdonar y agradecer. Y sostienen que cada cual puede seguir su propio proceso.



CATALINA GALLO ROJAS

Para EL TIEMPO