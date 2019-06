El cementerio fósil del gran perezoso

Higuera y yo somos los primeros en lanzarnos al agua helada. Nuestra intención es reconocer el terreno antes de que Alzate y Esteve se nos unan. Nos metemos por un recoveco en el que el río subterráneo está en calma y casi no se mueve. Empezamos a caminar por un túnel en el que el agua nos da hasta la cintura. En algunos tramos debemos pasar por estrechuras en las que la cabeza casi toca el techo de la caverna.



Tras recorrer unos 250 metros, llegamos a una ‘playa’ con una pared en el fondo. Higuera es el primero en subir; pone unas chapas en el muro y nos lanza una cuerda. Escalamos. En medio de la tierra blanda y gredosa sobresalen decenas de huesos fosilizados, algunos de color blanco y los otros más amarillos. Los hay de todos los tamaños y formas, incluidas algunas piezas dentales. El paleontólogo Esteve afirma que estamos ante un auténtico cementerio fósil.



“A simple vista y sin tener que llevar a cabo análisis muy profundos, notamos que no hay fósiles de un solo animal, sino de varios. Hay piezas grandes que, posiblemente, pertenezcan a organismos de gran tamaño como los perezoso extintos, pero también pudimos ver algunas vértebras y dientes que pueden ser de pequeños depredadores”, explicaría a la mañana siguiente y en nuestro campamento, Esteve. De acuerdo con el científico, el estudio de estos fósiles es muy importante para conocer las transformaciones en la fauna de los últimos 250 mil años, las cuales están relacionadas con el cambio climático, así como para entender más acerca de los cambios de la biodiversidad entre América del Norte y del Sur. A la pregunta del millón, que es cómo pudieron estos fósiles llegar hasta ese encerrado lugar, Esteve lanza algunas hipótesis:



“El estudio que se encarga de responder esta pregunta es la tafonomía, que analizaría cómo los fósiles se enterraron y cómo fue su proceso de fosilización; los restos en cavernas muchas veces fueron llevados hasta ahí por depredadores, los cuales utilizan estos lugares, conocidos como cubiles, para alimentarse. Sin embargo, yo no creo que este sea el caso, pues como vimos, la galería está en el fondo de una sima (cavidad) bastante vertical, por lo que es posible que estos animales estuvieran caminando por la superficie, se despeñaran y murieran al caer por esta trampa natural. Luego, la erosión y el transporte del agua los ha ido moviendo, que es la razón por la cual los huesos estarían desperdigados”, señala.



Esteve nos cuenta algunos datos sobre los antiguos perezosos: “se trata de animales bastante enigmáticos. Podían medir hasta cinco metros de altura y eran capaces de ponerse en dos patas. Vivieron en América del Sur hasta hace unos ocho mil años, cuando se extinguieron, por dos posibles causas: el cambio climático o la acción del hombre, que por esas épocas ya era muy activo. Aparte de esto, no se sabe con certeza si eran meramente herbívoros, si cazaban presas pequeñas o eran carroñeros, como algunos osos actuales”, dice el experto. El científico agrega que gracias a estos animales de gran tamaño es que tenemos frutas exquisitas como los aguacates, que tienen semillas grandes que solo podían ser dispersadas por ellos, quienes las comían y luego las depositaban en sus heces en lugares lejanos.



Si bien en el 2017 el Servicio Geológico Colombiano llevó a cabo una expedición en la Tronera y encontró que, efectivamente, los fósiles pertenecen a un perezoso de gran tamaño y a otros mamíferos ya extintos de los géneros 'Hydrochoerus y Tremarctos' (cercanos a los capibaras y osos andinos actuales, respectivamente), Esteve cree que estudiar más a fondo este yacimiento podría ayudar a desentrañar otros misterios sobre estos intrigantes animales. Por eso hace un llamado de atención sobre la urgencia de hacer una excavación en la Tronera:



“Habría que hacer esfuerzos desde distintas instituciones públicas y privadas para estudiar y conservar esta caverna y todas las que hay por esta zona. Aunque es un lugar con un acceso muy difícil, no sería la primera vez que se hace una excavación en una caverna. Es cuestión de esfuerzo y compromiso. Pese a que el lugar es muy húmedo, los restos están bien conservados, así que creo que pueden se sacados. Si esto no ocurre en un corto plazo, la madre naturaleza no se detendrá, el agua seguirá fluyendo y es posible que estos fósiles desaparezcan y se destruyan”, apunta Esteve.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

nicbus@eltiempo.com

En Twitter: @NicolasB23