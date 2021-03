'Ya me vacunaron, me voy a viajar y a disfrutar mis vacaciones'

Contrario a lo que muchos piensan, que una vez vacunados pueden irse de viaje, de turismo o vacaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy de que los contagios de covid-19 crecen y advirtió contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una parte pequeña de la población ha sido vacunada.



La científica jefa de la OMS, la doctora Soumiya Swaminathan, explica que recientes informes indican que aquellos que han sido vacunados y se infectan podrían tener una carga viral menor, y, por lo tanto, menos posibilidades de infectar a otros.



“Pero hasta que no sepamos completamente sobre esto, es importante que las personas, incluso después de la vacunación, tomen precauciones, usen una mascarilla, se laven las manos, y mantengan el distanciamiento físico, porque incluso si tienen una infección asintomática y puede que no se enfermen porque recibieron la vacuna, aún podrían portar el virus y contagiarlo a otras personas. Por tanto, debemos asegurarnos de controlar la propagación de la infección”, afirma Swaminathan.



Por su parte, la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood, recordó que el coronavirus no ha cambiado "de forma significativa" desde el inicio de la pandemia y, si lo ha hecho, es para mejorar su transmisibilidad con nuevas variantes más contagiosas. De ahí que pide que en las próximas festividades religiosas como la Semana Santa se tomen decisiones responsables.



"Hay un riesgo de que suban los casos, lo estamos viendo en varios países. La cobertura de las vacunas no ha llegado a los grupos que están impulsando la transmisión, así que tenemos que confiar en las medidas que tenemos", manifestó Smallwood, quien llamó a ser "prudentes" y permanecer "vigilantes", ya que seguimos siendo "vulnerables".



Sobre el tema y para evitar en Semana Santa el riesgo de una tercera ola de contagios en el país, la clave será evitar al máximo las aglomeraciones. El ministro de salud, Fernando Ruiz, dice que “se deben mantener las medidas de bioseguridad, protocolos y garantizar que no haya contactos estrechos, dado que la pandemia sigue vigente y, aunque hay una tendencia a la baja en el número de casos y decesos, hay ciudades que reportan incrementos”.



Y recordó que hay otras dos situaciones de riesgo críticas: las reuniones familiares en espacios cerrados y los viajes largos sin ventilación permanente.