Científicas colombianas, poco representadas en Wikipedia

Wikipedia se define como una enciclopedia libre,​ políglota y editada de manera colaborativa. En ella están recopilados más de 56 millones de artículos en 32 idiomas que han sido redactados por voluntarios de todo el mundo.



Pero, pese a su ideal inclusivo no ha estado exento a críticas relacionadas con sesgos de género.

Por ejemplo, este año un equipo de investigadores de la Universitat Oberta Catalunya (UOC), en España, se dio a la tarea de analizar la desigualdad en la versión en español. Para averiguarlo, además de recopilar la información divulgada por los propios usuarios, crearon un método sistemático para obtener ese dato a partir de los nombres y del uso del género gramatical en las descripciones que aparecen en el perfil, ya que en muchos casos optan por no revelarlo en sus perfiles personales.



Los resultados, publicados en la revista PLOS ONE, mostraron que el porcentaje de editoras activas era solo del 7,4 por ciento del total de perfiles existentes, y aumentaba hasta el 11,6 por ciento si solo se consideran los perfiles cuyo género se conocía. Esto en la novena Wikipedia más grande, con más de 1.600.000 páginas, y la cuarta según el número de editores registrados, unos 17.000.



(También: Cada vez son más las mujeres que comienzan carreras científicas)



Esto hace de la Wikipedia un territorio dominado por hombres, algo que también ha afectado al mundo de la ciencia con una reducida representatividad de científicas mujeres en la enciclopedia en todo el mundo.



En un artículo publicado en 2019 en la Royal Society of Chemestry se habla de estadísticas como que solo el 18 por ciento de los 1,6 millones de biografías en la Wikipedia en inglés son sobre mujeres, una cifra que es menor para las personas etiquetadas como científicas: el 16 por ciento de casi 150.000 artículos.



En Colombia, como era de esperarse, el panorama no es precisamente prometedor. Recientemente las organizaciones Parent in Science Colombia -enfocada promover la participación equitativa en la academia y ciencia colombiana y crear conciencia sobre la maternidad y paternidad en los campos Stem- y el capítulo para Colombia de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD) se dieron a la tarea de hacer un diagnóstico sobre cuáles serían las estadísticas de colombianos y colombianas dedicadas a labores científicas que aparecen en Wikipedia.



Se encontraron con 650 biografías, de las cuales 551 corresponden a hombres, 98 a mujeres y tan solo una es de una persona de género no binario.



"Como a nivel mundial ya se sabe que hay sesgos en Wikipedia suponíamos que debían existir también en Colombia, pero no existía ese dato. Lo que hicimos con mis colegas desde Parent in Science fue ponernos a revisar las páginas de Wikipedia en español para obtener la información", explica Lina Caballero Villalobos, bióloga colombiana fundadora y coordinadora de esta organización y una de las personas que se encargaron de hacer el análisis.

Facebook Twitter Linkedin

Resultados generales del diagnóstico de Parent in Science Colombia y de la OWSD capítulo Colombia Foto: Parent in Science Colombia y OWSD capítulo Colombia

Un primer paso para transformar Wikipedia

Pero este diagnóstico es tan solo el primer paso de lo que se proponen conseguir tanto Parent in Science como la OWSD. En unión con Wikimedia Colombia, la idea es realizar primero capacitaciones para formar mujeres editoras y posteriormente llevar a cabo editatones para escribir nuevos artículos, además de traducir y mejorar los que ya existen. Conocer qué estaba disponible hasta el momento era necesario para marcar el punto de partida.



(Además: Por qué decidieron ser mujeres de ciencia)



"Editar no es fácil, existen muchas reglas en esta plataforma, por eso es importante tener estos eventos de formación. Por ejemplo, no puedes hacer un artículo de cualquier persona, tiene que haber otras fuentes que confirmen los datos. Por eso es importante que los medios de comunicación también publiquen artículos sobre científicas", señala Laura Galvis, presidenta del capítulo colombiano de la OWSD.



Para estas mujeres tener una mayor cantidad de biografías en Wikipedia, no solo de científicas sino de grupos que han estado históricamente subrepresentados en la ciencia- es importante porque es un medio a través del cual se les puede dar credibilidad y visibilidad hacia el público general, no en vano es una de las páginas indexadas con mayor frecuencia por Google, ubicándola en los primeros resultados de búsqueda.



En los últimos años en países como Estados Unidos se han adelantado iniciativas similares impulsadas por movimientos como WikiProject Women Scientists, fundado en 2012 por Emily Temple-Wood, quien en ese momento era estudiante de Biología Molecular en la Universidad de Loyola en Chicago, o Women in Red, de Rosie Stephenson-Goodknight, que buscaba convertir los enlaces rojos que no llevan a ninguna parte sobre mujeres en Wikipedia en enlaces azules en los que si se puede hacer clic.



Pero para el caso de nuestro país, y a partir de lo que hallaron en su diagnóstico, no se trata solo de un tema de mujeres. "Incluso hay muy pocas historias de hombres científicos colombianos. En realidad hay muy pocas páginas, un trabajo muy importante que podemos hacer con esta contribución de traer el tema a Colombia es mostrar cómo incluso es necesario que hagamos más visible el trabajo de científicos y científicas colombianos en general", explica Caballero Villalobos.



Según señala la presidenta de la OWSD, la idea también es contribuir a la creación de un imaginario social asociado a la ciencia y pensar en Colombia como un país que hace investigación de calidad.

Investigadores de todos los tipos

El análisis también incluyó información separada por diferentes ramas de la ciencia, desde las exactas y naturales -donde se encontraron 136 biografías, 98 de hombres, 37 de mujeres y una persona de género no binario-; pasando por las ingenierías y tecnologías -con 127 hombres y 11 mujeres-; hasta las ciencias sociales -con 188 biografías, 160 de hombres y 28 de mujeres- y las humanas -con 61 hombres y 3 mujeres-.



(Lea también: Mujeres patentan menos inventos y más centrados en la salud femenina)



"También queremos mostrar la diversidad de las áreas en las que trabajan las científicas colombianas, porque siempre hablamos de que no todas tienen bata para romper con esos estereotipos. Hay científicas que, por ejemplo, trabajamos con personas, que hacemos entrevistas", señala Luisa Echeverría, vicepresidenta de la OWSD Colombia .

Los datos completos del estudio pueden ser consultados por el público general en la página web de Parents in Science, como herramientas visuales que fueron desarrollados por las investigadoras con el propósito de que den inicio a la discusión.



REDACCIÓN CIENCIA

Encuentre también en Ciencia

Landsat 9 ya está en órbita para guiar con fotos el futuro de la Tierra

Diana Trujillo, ingeniera de la Nasa, recibirá reconocimiento en EE. UU.