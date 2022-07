El sensor de guía fina (FGS) del telescopio espacial Webb ha ofrecido una vista de estrellas y galaxias, adelanto de lo que los instrumentos del observatorio empezarán a revelar el 12 de julio.



FGS siempre ha sido capaz de capturar imágenes, pero su objetivo principal es permitir mediciones científicas precisas e imágenes con precisión de apuntado. Cuando captura imágenes, normalmente no se conservan: dado el ancho de banda de comunicaciones limitado entre L2 y la Tierra, Webb solo envía datos de hasta dos instrumentos científicos a la vez.



Imagen de un folleto de la Nasa que muestra la interpretación de un artista del telescopio espacial James Webb. Foto: FOTO AFP / NASA

Pero durante una prueba de estabilidad de una semana en mayo, se le ocurrió al equipo que podían conservar las imágenes que se estaban capturando porque había ancho de banda de transferencia de datos disponible.



La imagen de prueba de ingeniería resultante tiene algunas cualidades toscas. No fue optimizado para ser una observación científica; más bien, los datos se tomaron para probar qué tan bien el telescopio podría permanecer fijo en un objetivo, pero sí insinúa el poder del telescopio.



Lleva algunas características de las vistas que Webb ha producido durante sus preparativos posteriores al lanzamiento. Las estrellas brillantes se destacan con sus seis picos de difracción, largos y claramente definidos, un efecto debido a los segmentos de espejo de seis lados de Webb. Más allá de las estrellas, las galaxias ocupan casi todo el fondo.

El resultado, utilizando 72 exposiciones durante 32 horas, se encuentra entre las imágenes más profundas del universo jamás tomadas, según los científicos de Webb. Cuando la apertura de FGS está abierta, no usa filtros de color como los otros instrumentos científicos, lo que significa que es imposible estudiar la edad de las galaxias en esta imagen con el rigor necesario para el análisis científico. Pero incluso cuando captura imágenes no planificadas durante una prueba, FGS es capaz de producir impresionantes vistas del cosmos.

La mejor imagen del universo llega el 12 de julio

Debido a que esta imagen no se creó con un resultado científico en mente, hay algunas características que son bastante diferentes a las imágenes de resolución completa que se publicarán el 12 de julio. Esas imágenes incluirán lo que será, al menos por un corto tiempo: la imagen más profunda del universo jamás capturada, como anunció el administrador de la Nasa, Bill Nelson, el 29 de junio.



La imagen FGS está coloreada con el mismo esquema de color rojizo que se aplicó a las otras imágenes de ingeniería de Webb durante la puesta en marcha. Además, no hubo "vacilación" durante estas exposiciones. El tramado es cuando el telescopio se reposiciona ligeramente entre cada exposición. Además, los centros de las estrellas brillantes aparecen negros porque saturan los detectores de Webb, y la orientación del telescopio no cambió con las exposiciones para capturar el centro de diferentes píxeles dentro de los detectores de la cámara. Los marcos superpuestos de las diferentes exposiciones también se pueden ver en los bordes y esquinas de la imagen.



En esta prueba de ingeniería, el propósito era bloquear una estrella y probar cómo de bien Webb podía controlar su "giro"; literalmente, la capacidad de Webb para rodar hacia un lado como un avión en vuelo. Esa prueba se realizó con éxito, además de producir una imagen que despierta la imaginación de los científicos que analizarán los datos científicos de Webb, dijo en un comunicado Jane Rigby, científica de operaciones de Webb en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa en Greenbelt, Maryland.

"Las manchas más tenues de esta imagen son exactamente los tipos de galaxias tenues que Webb estudiará en su primer año de operaciones científicas", dijo Rigby.



Si bien los cuatro instrumentos científicos de Webb finalmente revelarán la nueva visión del universo del telescopio, el sensor de orientación fina es el único instrumento que se utilizará en cada observación de Webb en el transcurso de la vida útil de la misión. FGS ya ha jugado un papel crucial en la alineación de la óptica de Webb.



Ahora, durante las primeras observaciones científicas reales realizadas en junio y una vez que las operaciones científicas comiencen a mediados de julio, guiará cada observación de Webb a su objetivo y mantendrá la precisión necesaria para que Webb produzca descubrimientos revolucionarios sobre estrellas, exoplanetas, galaxias e incluso objetivos en movimiento dentro de nuestro sistema solar.

